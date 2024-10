Nova diretriz intensifica ações da Rota no combate ao crime organizado em SP

A Polícia Militar assinou nesta terça-feira (15) a nova diretriz de atuação operacional das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), do 1º Batalhão de Polícia de Choque. O documento reformula a matriz das atividades executadas pela unidade policial que estava vigente desde 2006.

“A diretriz reconhece e faz justiça à história da unidade, alinhando efetivamente e estabelecendo parâmetros doutrinários mais modernos. Demos um passo importante na modernização do segmento de tropa especial com foco na inteligência policial e com aumento de capacidade operacional de emprego tático”, destacou o comandante da Rota, coronel Leonardo Takahashi.

Conforme a Polícia Militar, a disseminação de grupos criminosos organizados, que fazem uso de armamentos pesados e técnicas agressivas, era necessária a adoção de novos processos operacionais desencadeadas por unidades que possuem treinamento e equipamentos adequados para desarticular essas organizações e garantir a proteção da população.

A designação da unidade policial tem como objetivo “salvar vidas, proteger o patrimônio e preservar a ordem pública”, informou a corporação no documento. Para isso, a diretriz consolida, institucionalmente, as atribuições e capacidades da Rota no combate ao crime organizado e às organizações criminosas ultraviolentas.

O termo implica que a Rota, de forma rotineira, e por meio de métodos de análise e planejamento operacional específicos, realize operações de patrulhamento inteligente em áreas de interesse de segurança pública da capital paulista, região metropolitana e do interior do estado.

“A nova diretriz coloca a Rota em pé de igualdade com as melhores tropas do mundo”, lembrou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas.

A unidade policial também tem a missão de agir em ações contra o crime organizado e quaisquer ameaças potencialmente graves à ordem pública, atuando de forma a contribuir para que o policiamento territorial continue a agir preventivamente na área.

Além disso, a Rota continua dando apoio ao serviço de inteligência das forças de segurança do estado no cumprimento de mandados de prisão e de busca, quando a atividade for referente a indivíduos de alta periculosidade ou ações envolvendo o crime organizado, facções criminosas e a criminalidade violenta.

“A Rota atua como último nível de apoio institucional através de patrulhamento inteligente, refletindo no aumento da sensação de segurança da população”, comentou o coronel Takahashi.

Curso de combate ao crime organizado

Dentro das atribuições da nova diretriz de atuação da Rota, além do serviço operacional, está o fornecimento de cursos especializados em combate ao crime organizado e atividades ultraviolentas.

A unidade poderá propor novos cursos, estágios e atividades de ensino voltadas à capacitação do efetivo, de outras unidades e órgãos de segurança pública, além de desenvolver visitas técnicas, palestras e seminários visando a difusão do conhecimento.

A Rota é um órgão gestor do conhecimento na Polícia Militar de São Paulo. A tropa é especializada nos cursos de Patrulhamento Tático de Rota, Atirador Designado, Combate ao Crime Organizado, Operador de Metralhadora Lv em área urbana, entre outros, e, por isso, está apta a disseminar o conhecimento.