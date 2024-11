Nova Campanha de Doação de Sangue une FSS de Diadema e estudantes da Unifesp

Mais uma vez, com o lema “Solidariedade Está no Sangue”, estudantes da Unifesp e Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema se juntam em prol da vida e realizam um novo mutirão da Campanha Municipal de Doação de Sangue, no próximo dia 25, segunda-feira. Além da comunidade universitária, a ação humanitária será aberta ao público em geral.

A presidenta do FSS de Diadema, Inês Maria, ressalta a importância da Campanha. “Doar sangue é um gesto de amor que salva muitas vidas, por isso deve ser feito periodicamente”. Ela também explicou que a data, 25 de novembro, não foi escolhida por acaso. “Fazer uma doação na segunda-feira, que é o Dia Nacional do Doador de Sangue, é uma oportunidade muito especial de chamar a atenção para que mais pessoas ajudem a melhorar o estoque dos Bancos de Sangue da região”, disse Inês Maria.

A Campanha Municipal de Doação de Sangue, organizada pelo FSS e estudantes da Unifesp, vai acontecer em parceria com três Bancos de Sangue da região. A pessoa que vai doar é que escolhe o melhor local, que geralmente é o mais próximo da sua residência. Não importa o banco de sangue escolhido, o mais significativo e essencial é o gesto solidário de doar, pois cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Para participar do mutirão da Campanha, basta entrar em contato pelo o whatsapp do FSS de Diadema (11 4092-5340) e fazer agendamento da doação, conseguir mais informações e outros dados.

Em Diadema, o Banco de Sangue (8h às 13h) fica no Hospital Estadual do Serraria, rua José Bonifácio, 1641 – bairro do Serraria. Outra opção é ser atendido na COLSAN – Hemocentro Regional de São Bernardo do Campo (7h30 às 14h30), localizada na rua Pedro Jacobucci, 440 – Vila Euclides. O terceiro ponto de doação fica em Santo André (6h30 às 12h), na avenida Dom Pedro II, 877 – Bairro Jardim, próximo ao Parque Celso Daniel.

No mutirão anterior que ocorreu em abril passado, a Campanha “Solidariedade Está no Sangue” resultou na coleta de 38 bolsas de sangue. Esse número de doações foi suficiente para salvar até 304 vidas.

Quem pode doar sangue e quem não pode

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Já menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal de algum dos responsáveis.

Não podem doar sangue pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade ou que tenham evidência clínica ou laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B e C, vírus HIV ou doenças ligadas ao vírus HTLV I e II. Doenças de chagas, o uso de drogas ilícitas injetáveis e malária também são impedimentos definitivos para doar sangue. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

SERVIÇO

Campanha Municipal de Doação de Sangue – “Solidariedade Está no Sangue”

Data: 25 de novembro (segunda)

Agendamento e informações: c/ Fundo Social de Diadema 114092-5340 (whatsapp)