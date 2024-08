Nova campanha da Ford homenageia a força dos clientes das picapes Raça Forte

Uma homenagem ao estilo de vida, aspirações e valores dos clientes Raça Forte. Esse é o tema da nova campanha da Ford, líder mundial em picapes, que tem a linha mais completa e avançada do mercado, com modelos que atendem a diferentes perfis de uso. O vídeo é estrelado pela Ranger, Ranger Raptor, F-150, F-150 Raptor e Maverick – veja aqui.

Criada pela agência Wieden+Kennedy SP para exibição na América do Sul, a produção mostra como os veículos estão presentes em momentos importantes da vida das pessoas, no seu trabalho, na sua arte, no seu esporte e em suas conquistas, ajudando a construir experiências e relacionamentos. Esse conceito é reforçado pela assinatura “Essa é a nossa força”.

“O objetivo dessa campanha é representar os valores que unem todos os nossos clientes Ford Raça Forte. O que aprendemos ao longo de décadas é que os usuários das nossas picapes têm valores em comum, sabem que a verdadeira riqueza está no acúmulo de experiências e que é isso que os torna mais fortes e os diferencia dos demais. O foco é a conexão emocional com o cliente Raça Forte”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de Comunicação de Marketing da Ford América do Sul.

Com produção da Immigrant e direção de Rodrigo Saavedra, o filme foi rodado no Chile, em locações que inspiram força e natureza bruta, como Ritoque, Salinas de Pullally, Fondo el Sauce, Chacabuco e Cajón del Maipo, combinando paisagens extraordinárias de rio, mar, dunas, campo e montanha.

O filme principal tem duração de 60 segundos e, além do Brasil, será veiculado na Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Também haverá versões de 30 segundos, explorando os diferenciais da Ranger, Ranger Raptor, F-150 e Maverick.

“A nossa campanha mostra que o único caminho para se viver com plenitude é ter várias experiências. Insistindo, persistindo, tentando milhares de vezes, o tempo inteiro”, afirma Rafael Campello, GCD para a América do Sul da Wieden+Kennedy.

Ficha Técnica

