Nova atração do Playcenter Family proporciona adrenalina e emoção para crianças e adultos

O Playcenter Family apresentou em fevereiro sua mais nova atração, a “Spinning Coaster”, que vem proporcionando muita diversão aos visitantes de todas as idades. Projetada para ser uma experiência emocionante e envolvente para toda a família, essa montanha-russa é a combinação perfeita de adrenalina para as crianças e emoção para os adultos.

Com uma altura mínima de acesso estabelecida em 0,90 m, a “Spinning Coaster” oferece entretenimento inclusivo. Crianças com altura entre 0,90 m e 1,10 m podem aproveitar a aventura acompanhadas por um adulto responsável. Para aqueles com altura superior a 1,10 m a entrada é livre, permitindo que todos participem da diversão.

O grande diferencial da atração é o design do modelo “Spinning Coaster”, uma montanha-russa giratória. Os carrinhos não apenas percorrem os trilhos, mas também giram em seu próprio eixo, criando uma experiência única a cada volta. A imprevisibilidade da direção do giro garante que cada passeio seja uma surpresa emocionante.

Fabricada pela empresa italiana Zamperla, conhecida por fornecer atrações de qualidade e segurança para os maiores parques internacionais, a “Spinning Coaster” do Playcenter Family é uma garantia de experiência segura e emocionante. Esse modelo, o “Spinning Coaster 53 m”, será a segunda unidade desse tipo no mundo, sendo a primeira localizada na Itália.

O trem da montanha-russa é composto por quatro carrinhos, cada um com capacidade para quatro passageiros, totalizando 16 pessoas que podem desfrutar da diversão ao mesmo tempo. O trilho possui formato de um “8” (oito) e o ciclo da atração é formado por cinco voltas completas no percurso.

A nova atração tem valor de R$ 8,50 a cada ciclo e a utilização é por meio do cartão Playcard, onde o visitante adquire créditos nos caixas físicos do parque. Além disso, o Playmania (e-commerce) oferece compras antecipadas, evitando filas e proporcionando descontos exclusivos pelo www.playcenterfamily.com.

Serviço – Playcenter Family

Local: Shopping Leste Aricanduva – Avenida Aricanduva, 5.555, Vila Matilde, São Paulo, SP

Funcionamento:

Em fevereiro: abertura todos os dias

De segunda a sexta das 12h às 22h

Aos sábados, domingos e feriados das 11h às 22h