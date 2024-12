NOTA – Tráfego na Mogi-Bertioga

A ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo, em conjunto com a concessionária Novo Litoral e a Polícia Militar Rodoviária, comunica que, devido a questões de segurança, o trecho da rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098) – Mogi-Bertioga entre os quilômetros 77 e 98+100, no entroncamento com a (SP-055), poderá a vir ser interditado caso ocorram novas chuvas na região.

A decisão poderá ser tomada com base no monitoramento contínuo das condições climáticas, em conjunto com a Defesa Civil local caso o volume acumulado de chuvas exceda os limites de segurança, aumentando o risco de deslizamentos, a interdição preventiva será realizada.

Em caso de interdição, os motoristas deverão utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes ou a Rodovia dos Tamoios.