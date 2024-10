Nota oficial – Prefeitura de Diadema desmente fake news sobre taxa de poda de árvore

A Prefeitura Municipal de Diadema vem a público repudiar mais uma fake news envolvendo a administração em um panfleto distribuído nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, sobre uma inexistente taxa de poda de árvore que seria cobrada junto à conta de luz. A informação é falsa e nenhuma cobrança desse tipo é ou será feita na conta de luz dos moradores de Diadema.

A administração tem atuado fortemente para podar as árvores da cidade, com aumento de 200% no volume de podas e cortes de árvores na comparação com 2020. Também vem trabalhado com afinco junto à Enel para a melhora dos serviços na cidade, uma vez que há árvores próximas às fiações elétricas e que dependem da atuação da Enel para serem devidamente podadas.

A Prefeitura de Diadema vem, mais uma vez, condenar a disseminação de fake news, prática nociva para a sociedade.