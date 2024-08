Nota Oficial – Oswaldo Dias

A Prefeitura de Mauá decreta nesta segunda-feira (05/08), Luto Oficial de três dias, em razão do falecimento de Oswaldo Dias, que foi chefe do executivo mauaense por três mandatos. Dois deles consecutivos, entre 1997 e 2004 e entre 2009 e 2012. Oswaldo Dias também foi vereador entre 1992 e 1995.

O velório do ex-prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, será realizado no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel (construído e inaugurado na gestão de Oswaldo Dias), a partir das 17h de hoje (05/08) e o encerramento previsto para as 09h desta terça-feira (06/08). Uma celebração ecumênica está marcada para as 20h de hoje.

O sepultamento será no Cemitério Vale dos Pinheirais, em horário a ser definido.