Nota máxima no Euro NCAP: MINI Cooper elétrico conquista 5 estrelas

O objetivo dos testes do Euro NCAP é aumentar continuamente a segurança dos veículos, reduzindo cada vez mais o risco de lesões tanto para os ocupantes quanto para outros usuários das vias. A meta de longo prazo é a “Visão Zero” – ou seja, zero mortes no trânsito na Europa. Por isso, os critérios de avaliação são endurecidos a cada ano, abrangendo: Proteção aprimorada para pedestres e ciclistas e novos cenários de testes para segurança passiva e ativa.

Obter 5 estrelas no Euro NCAP não é comum no segmento de veículos totalmente elétricos do MINI Cooper. Muitos modelos dessa categoria não atingem essa pontuação máxima. A nota máxima de 5 estrelas só é concedida a veículos que: Oferecem excelente proteção contra impactos e que possuem uma gama abrangente de tecnologias avançadas para prevenção de acidentes.

Excelência em segurança: MINI Cooper Elétrico conquista a nota máxima no Euro NCAP

Os modelos elétricos do MINI Cooper impressionam pelo desempenho, pelo espaço interno confortável dentro de dimensões compactas e pelo novo design minimalista. Com sua propulsão totalmente elétrica, o icônico “go-kart feeling” do MINI se mantém presente. Agora, com um alto nível de segurança certificado, a quinta geração do MINI de três portas está totalmente preparada para os desafios da mobilidade urbana atual.

Além da segurança passiva e ativa, a nota máxima no Euro NCAP se deve também a: Proteção avançada para pedestres e ciclistas, Sistemas eficazes de prevenção de acidentes e o novo tensionador padrão no cinto de segurança pélvico em todos os modelos de MINI Cooper elétricos.

Os modelos MINI alcançaram índices de segurança máximos no segmento de compactos nas quatro principais categorias do Euro NCAP:

Proteção dos ocupantes adultos: 89% – um índice geralmente visto apenas em veículos de categorias maiores.

Segurança infantil: 87% – reforçando a confiabilidade do modelo para famílias.

Sistemas de assistência à segurança: 79% – garantindo prevenção de acidentes e suporte ao motorista.

Proteção para pedestres: 77% – um nível elevado dentro do segmento de compactos.

O amplo pacote de assistentes de condução de série foi decisivo para a pontuação máxima, incluindo um conceito de segurança integrada aprimorado.

Tradição em segurança: MINI mantém a excelência no Euro NCAP

Em dezembro de 2024, o novo MINI Countryman também conquistou a nota máxima de 5 estrelas, reforçando o compromisso da MINI em produzir veículos não apenas altamente atraentes, mas também extremamente seguros. A MINI continua elevando os padrões no segmento de veículos elétricos, oferecendo uma combinação única de design, desempenho e segurança de ponta.