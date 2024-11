“Nota Fiscal Paulista realiza sonhos e agora vou poder comprar minha casa”, diz ganhadora

Uma comerciante da comunidade Jardim Flor de Maio, distrito do Tremembé, na zona norte da Capital, completou 41 anos nesta semana e hoje (28) recebeu aquele que pode ser o maior presente de sua vida: um cheque de R$ 1 milhão, após ser premiada no 192º sorteio da Nota Fiscal Paulista.

Na cerimônia de premiação, que ocorreu na sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), ela disse emocionada. “Realmente, a Nota Fiscal Paulista realiza sonhos e agora vou poder comprar minha casa, além de ajudar minhas filhas. Agradeço a Deus”.

Durante a entrega dos cheques simbólicos, o diretor em exercício da Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade (DIGES), Fernando Gasparotto Puccinelli, disse que está acostumado a trabalhar na parte técnica da Nota Fiscal Paulista, mas que ao ver de perto o trabalho das entidades que necessitam desses recursos, percebe a grandeza desse programa da Sefaz-SP.

Anderson Bodart, supervisor da Nota Fiscal Paulista, destacou a importância de o cidadão colocar o CPF nas Notas Fiscais e que essa simples ação pode mudar a vida desse contribuinte, além dele ajudar as associações beneficentes de todo o Estado. “Neste momento de entrega das premiações, a gente vê a realização de sonhos, assim como percebemos a alegria dos representantes das entidades sorteadas, já que é um recurso que chega numa boa hora”, disse.

Na cerimônia de hoje, também receberam os cheques no valor de R$ 100 mil as cinco entidades que foram premiadas pelo programa da Sefaz-SP em novembro.

O diretor da Associação Solidariedade em Marcha (Somar), de São Paulo, Andres Quintanilla Luna, disse que “esse prêmio da Nota Fiscal Paulista veio do céu. Iremos realizar uma pequena reforma para dar maior qualidade e dignidade a uma das casas onde realizamos as atividades”. A Somar oferece formação integral às crianças e aos jovens dentro de comunidades de extrema vulnerabilidade social, atendendo hoje mais de 350 crianças na região do Jardim São Luiz.

A Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do Jardim Monte Azul, de São Paulo, também usará o valor do prêmio para reformar a sede da entidade com o “objetivo de melhorar a estrutura física do Núcleo de Convivência para Idosos, que tem capacidade para 100 atendimentos, além de renovar o parque tecnológico da entidade, e se possível, comprar um veículo”, conforme planeja Ricardo Santos da Silva, presidente da entidade, que é mais conhecida como “Esperança” e foi fundada há 57 anos.

Ajudar a quitar a folha de pagamento dos colaboradores em dezembro, juntamente com o 13º salário. Esse é o plano do Instituto Lar Esperança, de São José do Rio Preto. Fundada em 1993, a entidade realiza atendimento social nos níveis de proteção social básica e especial de média e alta complexidade, divididos em três projetos: Instituição de Longa Permanência para Idosos, Centro Dia e Centro de Convivência.

Já a Associação Almater, de Jundiaí, vai usar o valor da premiação para voltar a oferecer o atendimento psicológico e psicopedagógico às crianças com dificuldade de aprendizagem e questões emocionais. “Em um ano fizemos 799 atendimentos, mas por falta de verba tivemos que dispensar alguns profissionais”, explica a presidente, Daniela Malite. Fundada em 2012, tem a principal missão de proteger crianças, adolescentes, jovens, idosos e suas famílias. Atualmente, atende 120 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, além de 30 idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O prêmio da Nota Fiscal Paulista será destinado à manutenção da alimentação dos atendidos pelo Lar das Crianças da CIP (Congregação Israelita Paulista), que hoje atende cerca de 500 crianças e adolescentes de mais de 25 bairros periféricos de São Paulo, oferecendo apoio psicossocial, socioassistencial e segurança alimentar aos atendidos, que têm entre 4 e 24 anos. “Já são 87 anos de serviços prestados em três projetos sociais: Centro de Convivência Infantil (CCI), (Centro de Crianças e Adolescentes (CCA) e Programa Passaporte para a Vida (PPV). A alimentação saudável e nutritiva é um pilar fundamental em nossa missão”, destaca Glorialuz Lanz, diretora executiva da entidade.

Sorteio de novembro

Na 192ª extração da Nota Fiscal Paulista concorreram os cadastrados que efetuaram compras em julho de 2024 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

Em novembro, entre pessoas físicas, condomínios e entidades, participaram do sorteio da NFP mais de 9,8 milhões de consumidores. Ao todo foram gerados mais de 121 milhões de bilhetes eletrônicos.