Nota Fiscal Paulista: moradora da zona norte da capital leva prêmio de R$ 1 milhão

Mora na comunidade Jardim Flor de Maio, na zona norte da capital, a mulher que ganhou R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista após o sorteio de novembro. Ela concorreu com 22 bilhetes eletrônicos por colocar o CPF nas notas fiscais durante as compras feitas em julho deste ano.

A 192ª extração do programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) também vai premiar com R$ 500 mil quatro consumidores, que moram em Francisco Morato, Adolfo, Marília e na capital (bairro Jardim Virgínia Bianca). Esse é o segundo maior valor da premiação destinado à pessoa física – há ainda outros 10 prêmios de R$ 100 mil (confira a relação abaixo).

A Nota Fiscal Paulista também sorteou cinco entidades assistenciais do estado. Vão receber o prêmio de R$ 100 mil a Associação Almater, de Jundiaí; Associação Solidariedade em Marcha, de São Paulo; Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do Jardim Monte Azul, de São Paulo; Lar Esperança, de São José do Rio Preto; e Lar das Crianças da CIP (Congregação Israelita Paulista), de São Paulo.

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa.

Resultado

​O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 192.

Consumidores com “cadastro bloqueado por segurança” devem realizar a primeira transferência bancária, valor mínimo de R$ 0,99 para confirmação de titularidade e desbloqueio do sistema. Assim que confirmada a primeira transferência, o consumidor terá acesso às demais funcionalidades do sistema e poderá visualizar os valores disponíveis para resgate.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principais do 192º sorteio Bairro/Município/Estado 1º Prêmio – R$ 1.000.000,00 Jardim Flor de Maio/São Paulo/SP 2º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Elisa/Francisco Morato/SP 3º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Primavera/Adolfo/SP 4º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Novo Mundo/Marília/SP 5º Prêmio – R$ 500.000,00 Jardim Virginia Bianca/São Paulo/SP 6º Prêmio – R$ 100.000,00 Veloso/Osasco/SP 7º Prêmio – R$ 100.000,00 Centro/São Bernardo do Campo/SP 8º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim América/Ribeirão Preto/SP 9º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Paulista/São Paulo/SP 10º Prêmio – R$ 100.000,00 Jabaquara/São Paulo/SP 11º Prêmio – R$ 100.000,00 Conjunto Residência/São Vicente/SP 12º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Santa Tereza/Carapicuíba/SP 13º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Coimbra/São Paulo/SP 14º Prêmio – R$ 100.000,00 Vila Santa Clara/São Paulo/SP 15º Prêmio – R$ 100.000,00 Jardim Petrópolis/São Paulo/SP

Entidades premiadas