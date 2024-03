Nota Fiscal Paulista: morador de Pinheiros leva prêmio especial de R$ 1 milhão

O prêmio do 184° sorteio do programa Nota Fiscal Paulista será entregue para um morador de Pinheiros, bairro da zona oeste da capital paulistana.

No sorteio de março, o sortudo concorreu com onze bilhetes eletrônicos após fazer as suas compras em novembro de 2023 e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais. Os outros quatro maiores prêmios, no valor de R$ 500 mil, também serão entregues para outros moradores da capital, dos bairros Jardim Martins Silva, Cidade São Francisco, Jardim Santa Bárbara e Parque Imperial.

A Nota Fiscal Paulista também premia, mensalmente, cinco entidades beneficentes de todo o estado que participam do programa com o prêmio de R$ 100 mil, cada. Em março, as sorteadas foram Lar Amor Luz e Esperança da Criança, de São Paulo; Associação de Assistência à Criança Deficiente, de Mogi das Cruzes; Ser Especial – Associação Assistencial de Integração ao Trabalho, de São Paulo; O Semeador – Instituto de Desenvolvimento Humanitário e Assistência Social, de Santana de Parnaíba; Vila Vicentina, de Arealva.

As instituições filantrópicas também concorreram a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Informações importantes

​A equipe técnica da Nota Fiscal Paulista constatou que dois premiados da pessoa física no sorteio deste mês estão com pendências no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin). Os consumidores que estiverem inadimplentes em relação a obrigações perante o Estado de São Paulo só poderão resgatar os valores após quitarem os débitos.

Já uma das entidades está com o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE) suspenso. A entidade será orientada a regularizar sua situação junto à secretaria de origem para tornar-se apta à utilização do prêmio.

​Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 184.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principaisdo 184º sorteio Bairro/Município/Estado 1º Prêmio – R$ 1.000.000,00 PINHEIROS/SÃO PAULO/SP 2º Prêmio – R$ 500.000,00 JARDIM MARTINS SILVA/SAO PAULO/SP 3º Prêmio – R$ 500.000,00 CIDADE SÃO FRANCISCO/SÃO PAULO/SP 4º Prêmio – R$ 500.000,00 JARDIM SANTA BARBARA/SÃO PAULO/SP 5º Prêmio – R$ 500.000,00 PQ. IMPERIAL/SAO PAULO/SP 6º Prêmio – R$ 100.000,00 MOEMA/SAO PAULO/SP 7º Prêmio – R$ 100.000,00 CIDADE UNIVERSITARIA/CAMPINAS/SP 8º Prêmio – R$ 100.000,00 VILA BUENOS AIRES/SAO PAULO/SP 9º Prêmio – R$ 100.000,00 JARDIM DA GLORIA/SÃO PAULO/SP 10º Prêmio – R$ 100.000,00 ALVARENGA/SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 11º Prêmio – R$ 100.000,00 JD NOVA ITAPEVI/ITAPEVI/SP 12º Prêmio – R$ 100.000,00 LIBERDADE/SÃO PAULO/SP 13º Prêmio – R$ 100.000,00 MORADA DAS FLORES (ALDEIA DA SERRA)/SANTANA DE PARNAÍBA/SP 14º Prêmio – R$ 100.000,00 TATUAPE/SAO PAULO/SP 15º Prêmio – R$ 100.000,00 VILA CURUCA/SÃO PAULO/SP

Entidades premiadas