Nota Fiscal Paulista: confira os bilhetes para o sorteio de julho

O programa Nota Fiscal Paulista não para. Todos os meses acontecem sorteios com prêmios que vão de R$ 1 mil a R$ 1 milhão. Em julho, conhecido como mês de férias, nada muda. A Secretaria da Fazenda e Planejamento já fez o cômputo das compras realizadas em março deste ano e gerou mais de 124 milhões de bilhetes eletrônicos para os participantes que inseriram CPF/CNPJ nas notas ou doaram seus cupons a uma entidade cadastrada.

A consulta aos bilhetes eletrônicos para o 188º sorteio da Nota Fiscal Paulista já está disponível no portal da Sefaz-SP. Participam da extração de julho mais de 9,9 milhões de pessoas físicas, 5,4 mil condomínios e 3,2 mil entidades filantrópicas. Os 655 prêmios em dinheiro somam R$ 6,7 milhões e os ganhadores serão divulgados em 12 de julho.

No sorteio exclusivo, as ONGs disputam cinco prêmios no valor de R$ 100 mil e 50 de R$ 10 mil. Os consumidores disputam não só o concorrido prêmio principal do programa de R$ 1 milhão, mas também quatro prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

Todos os meses ocorrem os sorteios da Nota Fiscal Paulista. Para participar, o consumidor que incluir o CPF na nota deverá acessar o portal do programa, se cadastrar e aceitar o regulamento. Com isso, a cada R$ 100 em compras registradas no CPF ou CNPJ, a pessoa receberá um bilhete eletrônico com o número da sorte para concorrer aos prêmios. A partir daí, basta torcer para ser o felizardo da vez. A adesão precisa ser feita apenas uma vez. A partir disso, a inclusão nos próximos sorteios é automática.