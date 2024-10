Nota Fiscal Paulista: Bilhetes para sorteio de outubro estão disponíveis

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) já disponibilizou a consulta aos bilhetes eletrônicos para o 191º sorteio da Nota Fiscal Paulista em seu site. O sorteio será no dia 11 de outubro e distribuirá o total de R$ 6,7 milhões em 655 prêmios, sendo o principal no valor de R$ 1 milhão.

Dessa vez, os consumidores que fizeram compras em junho deste ano e pediram CPF/CNPJ na nota ou doaram seus cupons a uma entidade cadastrada poderão ser sorteados. ​As ONGs disputam ​cinco prêmios no valor de R$ 100 mil e 50 de R$ 10 mil. Já os consumidores disputam não só o concorrido prêmio principal do programa de R$ 1 milhão, mas também, a quatro prêmios de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

Em outubro, 9.904.750 pessoas físicas irão participar com um total de 92.266.824 bilhetes. Já o número de entidades beneficentes que estão aptas a participarem do sorteio chega a 3.280, com um total de 29.035.931 bilhetes. Além disso, 5.229 condomínios também participam, com 35.854 bilhetes.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo. Portanto, a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.