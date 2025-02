Nota: Escolha do Brasil como país homenageado no “Marché du Film” do Festival de Cinema de Cannes

O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Cultura celebram a escolha do Brasil como país homenageado na edição de 2025 do “Marché du Film”, o maior evento internacional de mercado da indústria cinematográfica, realizado no âmbito do Festival de Cinema de Cannes, na França.

A homenagem ocorrerá entre os dias 13 e 21 de maio de 2025 e destacará a vitalidade da indústria audiovisual brasileira, seus talentos criativos e seu compromisso com a cooperação internacional.

A participação brasileira será organizada em parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada do Brasil em Paris, e contará com a presença de cineastas, produtores e representantes da indústria audiovisual brasileira, que terão a oportunidade de estabelecer parcerias e promover a cinematografia nacional no cenário global.

A participação do Brasil no “Marché du Film” insere-se no contexto das celebrações da Temporada Cultural Brasil-França em 2025, que incluirá uma série de eventos culturais e acadêmicos, no Brasil e na França, com o objetivo de fortalecer os laços entre os dois países e suas sociedades.