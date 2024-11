Nota de repúdio ao Carrefour

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) repudia e compartilha do movimento da Fhoresp (a federação do setor que representa 24 sindicatos patronais no Estado) sobre as recentes declarações da Rede de Supermercados Carrefour, que por medida puramente protecionista, decidiu não apenas suspender a compra de carnes dos países do Mercosul, mas também questionar sua qualidade. As entidades entendem que tal postura é desrespeitosa quanto à qualidade das carnes e também prejudicial a toda a cadeia produtiva brasileira, reconhecida mundialmente pela sua excelência.

As entidades convocam todos os empresários do setor de hotelaria e alimentação fora do lar a se engajarem em uma ação de reciprocidade, boicotando essa rede de supermercados enquanto continuar a desvalorizar os produtos brasileiros. “Esta é uma oportunidade de mostrar nossa força coletiva em defesa da economia e dos princípios que sustentam nossa gastronomia e o agronegócio”, divulgaram em nota.

O documento reforça que o Carrefour deveria demonstrar mais respeito e valorização pelos produtos que enriquecem seus acionistas. E consideram inaceitável que uma empresa que prospera em solo brasileiro adote práticas que desconsideram a qualidade e o trabalho árduo dos produtores.

“Apoiaremos a ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) e todo o ecossistema, somando esforços para promoção da justa valorização dos nossos produtos no cenário global. Unidos, podemos demonstrar que o Brasil merece ser tratado com o mesmo respeito que oferece a todos que aqui desejam empreender, prosperar e conosco fazer negócios. Vamos juntos valorizar o que é nosso e exigir o respeito que nossos produtos merecem!”, concluem em nota.