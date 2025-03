 Nota de pesar: Rodi Borghetti

Ministério da Cultura (MinC) manifesta profundo pesar pela morte de Rodi Pedro Borghetti, o Borghettão, apelido carinhoso com o qual era conhecido, nome importante do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul, aos 92 anos, na segunda-feira (17). Ele foi dirigente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF) e era pai do músico Renato Borghetti.

Natural de Flores da Cunha (RS), Rodi também atuou como corretor de imóveis, empresário e advogado. Além de Renato, também era pai do músico Marcos Borghetti e foi responsável pelo setor jurídico do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música.

Ele formou-se em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em 1961 entrou para o 35 CTG, do qual foi patrão por sete vezes. Também foi presidente do MTG por dois mandatos, diretor do IGT, criador da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, patrono dos Festejos Farroupilhas e um dos fundadores dos Cavaleiros da Paz, em 1990. Em 2022, recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre.

No ramo imobiliário, em 1959 Rodi fundou a DUX Lançamentos Imobiliários Ltda., escritório de advocacia especializado em intermediação e lançamento de imóveis. Quatro anos depois tornou-se o primeiro presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região (CRECI), sendo reeleito oito vezes. Permaneceu no cargo até 1970.

Neste momento de tristeza, o Ministério da Cultura manifesta sua solidariedade à família e amigos de Rodi Borghetti e reconhece sua contribuição à cultura gaúcha.