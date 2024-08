Nota de pesar – Oswaldo Dias

É com extremo pesar que comunicamos e lamentamos o falecimento nesta segunda-feira (5/8) do ex-presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias.

Prefeito por três mandatos (1997-2000, 2001-2004 e 2009-2012), Oswaldo Dias presidiu a entidade regional em 2000.

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, por meio da Assembleia de Prefeitos, da Secretaria Executiva e de toda a sua equipe, manifesta sua solidariedade e seus sentimentos aos familiares.

“Com tristeza soubemos do falecimento do grande amigo e ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias. Companheiro que lutou muito pelo avanço do Grande ABC. Que Deus conforte o coração da família e amigos”, afirmou o presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior.