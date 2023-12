Nota de falecimento e pesar – Walter Demarchi

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento nesta sexta-feira (15/12) do ex-presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e ex-prefeito de São Bernardo do Campo Walter Demarchi.

Prefeito entre 1993 e 1996, Demarchi foi o terceiro presidente do Consórcio ABC, comandando a entidade regional em 1995.

O presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, assim como os demais prefeitos da região e toda a equipe da entidade regional manifestam profundo pesar neste momento de perda.

“Lamentamos profundamente o falecimento do ex-prefeito Walter Demarchi. Ele deixa um grande legado como cidadão e gestor público. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, afirmou Marcelo Oliveira.

O velório terá início às 10h, na Capela do Cemitério da Vila Euclides (Rua Santa Adelaide, 130, Vila Euclides, São Bernardo do Campo). O sepultamento acontece no mesmo local, às 15h.