Nota: Câmara Brasileira do Livro lamenta o falecimento de Affonso Romano de Sant’Anna

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) lamenta o falecimento do escritor, poeta, cronista e ensaísta Affonso Romano de Sant’Anna, ocorrido nesta terça-feira, 4 de março, aos 87 anos. Sua trajetória literária e intelectual marcou a cultura brasileira ao longo de décadas.

Affonso Romano destacou-se pela sensibilidade e profundidade com que abordava temas sociais, culturais e políticos. Como presidente da Fundação Biblioteca Nacional (1990-1996), foi um grande incentivador da leitura e da valorização do livro, contribuindo significativamente para o fortalecimento do setor editorial no Brasil.

Foi também colunista de importantes jornais brasileiros, como Jornal do Brasil, O Globo e Estado de Minas, e sua escrita ajudou a moldar debates fundamentais sobre o país. Affonso Romano de Sant’Anna conquistou o Prêmio Jabuti de Poesia em 2006, com seu livro “Vestígios“.

Affonso Romano era viúvo da escritora Marina Colasanti, sua companheira, falecida em janeiro deste ano.

A CBL presta solidariedade a seus familiares, amigos e leitores, reconhecendo o legado que ele deixa para a literatura e a cultura brasileira.