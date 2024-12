Nota à imprensa – normalização da Linha 11-Coral

Após atuação das equipes da CPTM e da MRS Logística – mais de 70 técnicos – para encarrilar e retirar as locomotivas na via 3 durante a madrugada, e da equipe de manutenção da CPTM para o reparo da via, com a substituição de lastro, trilhos, dormentes e ajustes na geometria da via e o alinhamento de rede área, a circulação da Linha 11-Coral foi liberada sem restrições, às 13h38.

Durante o horário de pico, a CPTM solicitou ônibus do Sistema Paese entre as estações Brás e Tatuapé, além da liberação da transferência nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, da Linha 3-Vermelha do Metrô.

As causas do acidente ocorrido na quarta-feira (18) são investigadas pela CPTM e MRS, qualquer ilação sobre a causa do descarrilamento neste momento não tem nenhuma relação com a verdade dos fatos.