“Nosso Primeiro Beijo” de Gloria Groove viraliza e entra no repertório de grandes artistas

Mais um hit de Gloria Groove! A canção “Nosso Primeiro Beijo” se provou um sucesso muito além das paradas musicais e recentemente entrou para o repertório dos shows de grandes artistas da região Nordeste do país.

Nattan, Joao Gomes, Mari Fernandes, Rogerinho, Marilia Tavares, Michele Andrade e Leo Foguete são alguns dos cantores que vêm performando a música em seus shows. “Nosso Primeiro Beijo” faz parte da “Serenata da GG, Vol. 1”, primeiro projeto de pagode da artista.

A canção, que viralizou antes mesmo de seu lançamento, segue há mais de um mês estável no Top 30 do Spotify Brasil, atualmente na posição #26, com meio milhão de reproduções diárias e mais de 25 milhões de reproduções ao todo. Nas redes sociais TikTok, Instagram e CapCut, já são mais de 400 mil vídeos criados utilizando o áudio da música. Já no YouTube, já são mais de 20 milhões de views no videoclipe oficial.

Gloria finalizou recentemente uma turnê de sucesso na Europa, em que passou por festivais tradicionais da região com um repertório diversificado. Em breve, a multiartista se prepara para lançar o segundo volume da “Serenata”, com participações de Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina.