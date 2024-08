“Nosso Primeiro Beijo” de Gloria Groove soma mais de um milhão de vídeos criados

O áudio do mais novo hit de Gloria Groove, “Nosso Primeiro Beijo”, segue sendo amplamente utilizado por fãs e famosos nas redes sociais, que vai do esporte ao forró. Em um story das medalhistas olímpicas nacionais Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, as atletas aparecem dançando a canção em um ginásio, de volta ao Brasil após as olimpíadas em Paris em que saíram vitoriosas. O cantor Luan Estilizado, o humorista Tirullipa e o apresentador Paulo Mathias também incluíram o áudio em vídeos recentes, se juntando a Nattan, João Gomes, Mari Fernandes, Rogerinho, Marilia Tavares, Michele Andrade e Leo Foguete que também viralizaram nas redes cantando o hit.

A faixa se provou um sucesso. No total das redes sociais, já são mais de 1 milhão de vídeos criados utilizando o áudio da música, sendo 210 mil no TikTok, em que é a 4ª música mais tocada do Top 100. Nosso Primeiro Beijo” viralizou antes mesmo de seu lançamento e segue no Top 40 do Spotify Brasil. A canção faz parte do álbum “Serenata da GG”, cujo primeiro volume foi o álbum de Pagode mais reproduzido da plataforma na última semana, após quase três meses de seu lançamento, emplacando a posição #23 do Top Albums do Brasil. A multiartista irá apresentar o repertório do álbum completo em um show em São Paulo no dia 19 de outubro.