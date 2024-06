“Nosso Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, se torna a canção de pagode mais ouvida do país no Spotify

Fazendo história no pagode, Gloria Groove segue tendo grandes conquistas com seu projeto “Serenata da GG, Vol.1 (Ao Vivo)”. Embalada pelo Dia dos Namorados, “Nosso Primeiro Beijo” subiu 17 posições e atingiu um novo pico no Top 200 do Spotify Brasil nesta quinta-feira (13), na posição #55 do ranking. Perto de entrar no Top 50, a faixa teve 355 mil streams nas últimas 24 horas, e é a música de pagode mais escutada em todo o Brasil na plataforma. Com o sucesso, a canção entrou para a “Top Brasil”, maior playlist nacional do serviço de streaming, com 8 milhões de seguidores.

“Nosso Primeiro Beijo” já havia viralizado no TikTok muito antes do lançamento, e ultrapassa 3 milhões de streams no Spotify. Nas plataformas CapCut, TikTok e Instagram, são mais de 100 mil vídeos criados por fãs com o áudio da música, que fala sobre a chama do amor se acendendo entre duas pessoas antes mesmo de se beijarem pela primeira vez. Na Deezer, a faixa subiu para a 21ª posição no ranking nacional, enquanto no YouTube o clipe acumula 2,3 milhões de reproduções.

Lançado há duas semanas, o primeiro dos dois volumes da “Serenata da GG” se aproxima da marca de 10 milhões de reproduções no Spotify, já figurando entre os álbuns lançados neste ano mais ouvidos do país. Entre as 13 faixas, destacam-se participações especiais de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo. O segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina. Gravada no Rio de Janeiro, a coletânea traz músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria em versões de pagode.