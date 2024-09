“Nosso faturamento cresceu 15%, mas a meta é chegarmos a 40% e gerar ainda mais empregos”

Com seis anos de experiência no mercado, a AMP Comercial de Embalagens, localizada na Vila Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande SP, buscou crédito da Desenvolve SP para investir em máquinas, aumentar a produção e, consequentemente, o faturamento. Mas não ficou apenas nisso.

Mais funcionários foram contratados após o empresário Antônio Marcelo Prestes obter o crédito da agência de fomento paulista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A empresa produz sacos de papel de baixa gramatura e atende micro e pequenos distribuidores de embalagens e descartáveis para comércios como padarias, mercearias, supermercados, entre outros.

“Adquirimos seis máquinas. Antes, produzíamos 160 toneladas por mês, agora são 185, mas queremos chegar a 220. Logicamente teremos que adquirir mais máquinas e contratar mais funcionários. Com o crédito da agência, geramos mais 12 empregos e queremos contratar pelo menos mais 8 funcionários. Nosso faturamento já aumentou 15%, mas nossa meta é chegar pelo menos aos 40%. Assim que eu acabar de pagar o financiamento voltarei a procurar a Desenvolve SP, porque também tenho o projeto para sacos de uma gramatura mais grossa”, afirmou o empresário.



O empreendedor apresentou um plano de negócios e obteve o crédito por meio do Financiamento ao Investimento Paulista, o FIP. “Esse tipo de agência que fomenta os negócios é muito importante para o país, realmente alavanca a economia. Fomos muito bem atendidos, e sempre nos responderam. Essa parceria veio para somar. Com certeza eu recomento a Desenvolve SP para outros empreendedores. É importante ter a visão do negócio, tem que ter feeling. Acertamos na veia ao comprarmos essas máquinas”, acrescentou Antônio Prestes.

FIP – O Financiamento ao Investimento Paulista é uma linha de crédito para investimento no aumento da capacidade produtiva e otimização de processos. São duas versões. A primeira é o FIP para Projetos de Investimentos, com até 120 meses para pagar e carência de 36 meses. Financia projetos de implantação ou expansão, incluindo obras civis e aquisição de equipamentos. A segunda é o FIP Simplificado, com até 60 meses para pagar e carência de 12 meses, que financia a aquisição de máquinas e equipamentos. Em ambas, a taxa é a partir de 0,33% ao mês + Selic.



A Desenvolve SP possui um portifólio amplo de linhas de crédito para atender micro, pequenas e médias empresas, empreendimentos com faturamento que vai de R$ 81 mil a R$ 300 milhões ao ano. O processo de obtenção de crédito é feito online, sem necessidade de intermediário.