Nos pênaltis, Retrô vence Náutico e carimba vaga na semifinal do Pernambucano

Em um embate repleto de tensão e oportunidades desperdiçadas, Náutico e Retrô se enfrentaram no Estádio dos Aflitos nesta segunda-feira, dia 3. A partida, marcada por um jogo truncado e muitas faltas, terminou sem gols no tempo regulamentar, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.

Durante os 90 minutos, a criatividade em campo foi escassa, resultando em um 0 a 0 que não refletia totalmente a intensidade da disputa. Tanto os goleiros quanto as defesas foram pouco exigidos na primeira metade do jogo, enquanto o segundo tempo apresentou um cenário semelhante, com algumas oportunidades mal finalizadas que mantiveram o placar inalterado.

Com o empate persistente, a definição da vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano foi decidida nas penalidades. O Retrô mostrou-se mais eficaz, convertendo todas as suas cobranças. Por outro lado, o Náutico teve uma falha crucial: Bruno Mezenga não conseguiu marcar seu pênalti, resultando na vitória do Retrô por 5 a 3.

Os jogadores que garantiram a classificação do Retrô foram Júnior Fialho, Ericson, Radsley, Lucas e Richard Franco. Pelo lado do Náutico, Paulo Sérgio, Bruno e Igor Fernandes conseguiram converter suas cobranças, mas a perda de Mezenga foi determinante para o resultado final.

A vitória assegura ao Retrô uma posição na semifinal do torneio, onde enfrentará o Maguary. O primeiro confronto entre as duas equipes está agendado para o próximo domingo, dia 9. A partida de volta ocorrerá no dia 16. Na outra semifinal, Sport e Santa Cruz também se enfrentarão em busca de um lugar na grande final.