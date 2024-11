Nós pela Cultura 3.0 reúne jovens talentos e transforma vidas por meio da arte

A Sala Itaú Cultural, em São Paulo, recebeu a terceira edição do evento “Nós pela Cultura”, que une arte, educação e transformação social. A iniciativa, organizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) em parceria com o Itaú Cultural, apresentou performances artísticas de jovens de 11 centros socioeducativos, destacando o papel transformador da arte na vida de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A ação ocorreu na última segunda-feira (18).

Cada centro trouxe apresentações que destacaram criatividade e talento. O CASA Mogi Mirim abriu a tarde com um vídeo inspirado na obra “Novo Poder: Passabilidade”, de Maxwell Alexandre, abordando o impacto do acesso à cultura na transformação social. A produção incluiu painéis artísticos representando mudanças vivenciadas pelos jovens e uma escultura feita de materiais reciclados, em protesto contra as queimadas no Brasil, inspirada na exposição “Cheque Mate”, de Guto Lacaz.

O CASA Campinas encantou o público com um esquete teatral baseado nas obras “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, e “Morte e Vida Severina”, do poeta João Cabral de Melo Neto, acompanhado por canções regionais.

Os CASAs Anita Garibaldi e Cerqueira César, ambos de Cerqueira César, apresentaram sucessos da MPB, enquanto o CASA Guarujá trouxe uma performance vibrante que uniu funk e tropicália, destacando o repertório percussivo das oficinas do Projeto Guri realizadas ao longo do ano.

“O Caos”, do CASA Jacareí, uniu teatro, música e expressão corporal para retratar o cotidiano de profissões como carteiro, médico e policial. A apresentação, que terminou ao som de “Paciência”, de Lenine, refletiu sobre o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Já o CASA Rio Preto encantou com uma coreografia inspirada em brincadeiras de infância, com figurinos e elementos que remetiam à ginástica e à cultura popular.

O CASA Três Rios, de Iaras, emocionou com uma interpretação instrumental de “O Trenzinho Caipira”, de Heitor Villa-Lobos, e “Só Danço Samba”, de João Gilberto, destacando o talento dos adolescentes.

O CASA Sertãozinho explorou o humor em esquetes cômicos inspirados na Companhia Barbixas. Já o CASA Feminino Cora Coralina, da capital paulista, apresentou uma releitura musical que uniu canções icônicas como “Rap da Felicidade”, “Garota de Ipanema” e “Baile de Favela”, em uma homenagem à vida nas periferias.

Por sua vez, o CASA Juquiá, também da cidade de São Paulo, encerrou o evento com uma performance de música e dança que celebrou cantigas de capoeira e maculelê, homenageando a cultura afro-brasileira no Mês da Consciência Negra.

Além das apresentações, seis adolescentes dos CASAs Atibaia, Santo André I, Rio Paraná (capital), Chiquinha Gonzaga (capital), Tapajós (Franco da Rocha) e Osasco participaram de um curso de produção cultural promovido pelo Itaú Cultural. A formação, com módulos teóricos e práticos, preparou os jovens para participar da organização do evento. Ao final, eles receberam certificados de conclusão, simbolizando o impacto dessa experiência. Mariana Oliveira (nome fictício), de 17 anos, destacou o aprendizado: “Não sabia nada sobre produção de eventos, mas aprendi muito e percebi que quero trabalhar com isso no futuro”.

O gerente de Arte e Cultura da Fundação CASA, Wellington Araújo, ressaltou o propósito do evento: “O nome do evento ‘Nós pela Cultura’, que carrega esse pronome Nós, reflete a união de todos aqui presentes – jovens, servidores e parceiros – em prol de um objetivo comum: criar oportunidades e mostrar que todos têm seu espaço na cultura”.

Tayná Menezes, gerente do Núcleo de Mediação Cultural do Itaú Cultural, reforçou o impacto da parceria: “Arte e cultura são instrumentos poderosos para inspirar e transformar vidas, e essa iniciativa comprova isso”.

Representando a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a assessora especial de Política Socioeducativa, Fátima Marcato Brandão, destacou a importância da iniciativa: “Além do lado lúdico, esses eventos ampliam o repertório cultural dos adolescentes, oferecendo vivências que os preparam para os desafios cotidianos”.

O evento contou ainda com a presença do superintendente Pedagógico da Fundação CASA, Carlos Alberto Robles; da diretora de Gestão e Articulação Regional, Ivanete Gonçalves de Oliveira; de educadores do Itaú Cultural; e representantes de instituições como a Pinacoteca de São Paulo, SP Escola de Teatro, Museu da Vacina, Museu da Imagem e do Som (MIS) Europa e MIS Experience.

O Itaú Cultural mantém a parceria com a Fundação CASA há mais de uma década. Em 2024, foram realizadas 30 visitas presenciais com 115 adolescentes e 11 encontros remotos, alcançando 311 jovens. O “Nós pela Cultura” reafirma o compromisso de ambas as instituições em transformar vidas e construir novas possibilidades por meio da arte e da educação.