Nos EUA há 10 anos, Fernanda Machado revela saudade das novelas e carinho por Dalila de Alma Gêmea

Fernanda Machado, atriz renomada por seu papel na novela “Alma Gêmea”, onde interpretou Dalila, uma personagem inicialmente vilanesca que se transforma ao longo da trama, reflete sobre sua trajetória profissional e pessoal. Passados 19 anos desde a estreia da novela, Fernanda reside nos Estados Unidos há uma década, onde concilia múltiplas ocupações: além de ser mãe dedicada de Lucca e Leo, ela se destaca como escritora, professora de ioga e designer de interiores.

Em entrevista recente, Fernanda expressou saudade dos tempos em que atuava nas novelas brasileiras. “Atuar sempre foi minha paixão. Recordo com carinho das memórias de minha juventude no Rio, entre amigos e o ritmo acelerado das gravações,” compartilha a atriz.

O último trabalho de Fernanda na televisão foi na série “Impuros”, em 2018, onde interpretou uma delegada. Apesar da distância geográfica e das novas responsabilidades maternas, ela não descarta um retorno às telas brasileiras. “Com o término da amamentação do Leo em janeiro, vejo novas possibilidades se abrindo. Se surgir uma oportunidade compatível com minha agenda, estou disposta a voltar a atuar no Brasil,” afirma.

Durante uma visita ao Brasil neste ano, seus filhos tiveram a chance de vê-la atuando em algumas cenas antigas na televisão. “Eles acharam interessante ver a mamãe tão diferente na tela e ficaram curiosos com as reações das pessoas nas ruas,” relata Fernanda, destacando a surpresa dos meninos ao vê-la sendo reconhecida.

Nos Estados Unidos, além das atividades relacionadas à maternidade e aos novos projetos profissionais, Fernanda se dedica à escrita de um livro sobre maternidade nos tempos modernos. Ela pretende lançar a obra no Brasil no próximo ano. “Escrever este livro tem sido um processo intenso e gratificante. Falo sobre minha experiência como mãe neste mundo moderno e as desconexões com nossa biologia natural,” explica.

Fernanda também compartilha sua paixão pela ioga e design de interiores. “Pratico ioga desde os 17 anos e me apaixonei por ensinar essa prática. O design sempre me encantou; já realizei vários projetos pessoais que alimentam minha criatividade,” revela.

Para os fãs saudosos da personagem Dalila, Fernanda lembra com carinho das cenas relacionadas à maternidade em “Alma Gêmea”. “Foi meu primeiro contato intenso com a ideia de ser mãe. Sinto falta daqueles momentos,” recorda-se.

Apesar da nova vida nos Estados Unidos, Fernanda Machado continua conectada ao público brasileiro através de suas memórias televisivas e futuros projetos que prometem encantar seus admiradores tanto quanto suas atuações passadas.