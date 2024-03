Nos 65 anos da Barbie no Brasil, Sodiê Doces junto à Mattel, lança seis produtos da boneca

Este ano a boneca mais famosa do mundo, a Barbie, completa 65 anos no Brasil e a Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do país, foi a empresa escolhida para ser parceira da Mattel e desenvolver seis produtos comemorativos com o tema. Entre os dias 14 de março a 30 de abril, os consumidores vão encontrar nas mais de 370 lojas da Sodiê Doces o Bolo Barbie Encanto, o Bolo Barbie Sonho, o Bombom Trufado Barbie, o Brigadeiro de Morango Barbie, a Tartelette de Morango Barbie e a Pink Limonade – completando o cardápio de bebidas geladas.

O General Manager da Sodiê Doces, Fabio Araujo, celebra a junção de duas grandes marcas para festejar a marcante data. “É uma honra e extremamente significativo poder lançar produtos em comemoração aos 65 anos da boneca mais famosa do mundo. Isso só foi possível, junto à Mattel, pela competência e qualidade da Sodiê Doces, pilares importantes da marca que vem desde sua fundação.”

Para a fundadora da Sodiê Doces, Cleusa Marisa da Silva, o lançamento dos produtos da Barbie é fruto de todo trabalho realizado ao longo dos anos. “Agradecemos à Mattel pela confiança. Os itens serão mais um sucesso do portfólio da nossa rede. Todos os itens extremamente saborosos. Vai encantar a todos.”

Os lançamentos são:

Bolo Barbie Sonho: Bolo de massa de chocolate, recheios de trufado rosa e ao leite com geleia de morango. Cobertura de mousse branca e trufado rosa e brigadeiros sabor morango.

Bolo Barbie Encanto: Bolo de massa rosa, recheio de trufado rosa com geleia de morango. Cobertura de mousse branca, trufado rosa, confeito e glitter.

Bombom Trufado Barbie: Bombom de chocolate ao leite, recheado com trufado rosa e ao leite, finalizado com riscas de chocolate rosa e confeitos.

Brigadeiro de Morango Barbie: Brigadeiro sabor morango envolvidos no confeito rosa. Finalizado com riscas de chocolate rosa.

Tartelette de Morango Barbie: Tartelette de massa frola rosa (também conhecida como massa podre, é amanteigada, ideal para base de toratas), com trufado rosa e geleia de morango, finalizada com confeito.

Pink Lemonade: bebida gaseificada refrescante sabor limão siciliano com cubos de gelo.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades e retirados ou entregues via delivery ou pelo app IFood. Os contatos de cada unidade podem ser obtidos no site oficial (www.sodiedoces.com.br/lojas).