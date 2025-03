Nos 130 anos do Le Cordon Bleu, Signatures celebra o mês da mulher com jantar especial

A maior escola de gastronomia do mundo alcançou a marca histórica de 130 anos e para celebrar o mês da mulher preparou um jantar memorável. “Uma noite deles para elas” promete unir o melhor da alta gastronomia francesa, com a tradição e excelência da Le Cordon Bleu, com um menu exclusivo para a data, assinado pelos head-chefs Yann Kamps e Philippe Brye.

O jantar, que será realizado no dia 19, começa com o delicioso amuse bouche, seguido da cesta de pães artesanais Cordon Bleu. Logo após, chega o macio pão de queijo da casa, com bechamel de trufas e grana padano, além do crudo de atum e maionese fake de avocado e wasabi.

Para o prato principal, entra em cena o saboroso polvo na prancha, com arroz negro, acompanhado de aioli e coulis de pimentão defumado. E para fechar a noite, a tradicional torta francesa Ispahan com framboesa, rosa e lichia.

Sobre o Signatures

Em dezembro de 2019, o Le Cordon Bleu, maior e mais tradicional instituto de gastronomia do mundo, inaugurou no Rio de Janeiro seu primeiro restaurante-escola na América Latina. Trata-se da culinária autenticamente francesa, que tem como premissa o uso de ingredientes frescos e sazonais aliados as técnicas francesas.

SERVIÇO:

Signatures: Rua da Passagem, 179 – Botafogo

Data: 19/03/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h

Valor: R$ 290 por pessoa (bebidas não inclusas)/ R$390 harmonizado

Reservas: (21) 97236-3218