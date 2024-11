Norris supera disputa acirrada e vence corrida sprint do GP de São Paulo

A McLaren esperou até antepenúltima volta da corrida sprint do GP de São Paulo para dar uma ordem para que o australiano Oscar Piastri cedesse sua posição para o companheiro de equipe, o inglês Lando Norris. Foi a estratégia da equipe britânica para assegurar a primeira e a segunda posição da disputa.

Na briga pelo título com o holandês Max Verstappen, Norris não gostou muito da ideia, mas teve de aceitar para somar um ponto a mais na prova disputada neste sábado (2).

Para a sorte do inglês, logo depois de ultrapassar seu companheiro, houve um safety car virtual na corrida e o holandês não conseguiu ameaçar as posições da dupla da McLaren -o holandês subiu ao pódio como terceiro colocado.

“Trabalhamos bem em equipe. Eu agradeço ao Oscar. Ele deveria ter vencido. Mas estamos bem”, afirmou Lando Norris.

Com a vitória na corrida sprint, o inglês soma mais oito pontos na classificação e sobe para 323 pontos. Com os seis tentos obtidos após o terceiro lugar, Verstappen tem agora 368, portanto a distância entre os dois caiu para 45 pontos.

A etapa de São Paulo é a penúltima do ano com corrida sprint. Depois da disputa em Interlagos, apenas o GP do Qatar terá esse tipo de prova ainda em 2024. Vale lembrar que os oito primeiros colocados da sprint pontuam. O vencedor da prova receberá oito pontos, enquanto o oitavo somará um.

Também neste sábado (2), mais tarde, ocorre a classificação para a corrida de domingo. A briga pela pole começará às 15h (de Brasília). Já a largada da corrida será às 14h.