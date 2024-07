Norris lidera dobradinha da McLaren no último treino antes da classificação

As McLaren foram as mais rápidas no último treino livre antes da classificação para o GP da Hungria. Lando Norris repetiu o bom desempenho da sexta-feira e voltou a liderar, enquanto Oscar Piastri desta vez o acompanhou de perto. No segundo treino livre, ele tinha danificado seu assoalho depois de atacar demais a zebra na curva 4 e ficou de fora do top 10.

Norris afirmou depois de liderar a sexta-feira que o carro da McLaren estava rápido, porém muito difícil de pilotar. Mas ninguém fez uma simulação de classificação há poucas horas do início da definição do grid, às 11h da manhã pelo horário de Brasília, tão bem quanto os dois pilotos da McLaren.

O terceiro colocado foi Max Verstappen, em uma sessão atribulada para ele, que deu quase 30 voltas. Isso porque a Red Bull está tentando otimizar seu maior pacote trazido até aqui nesta temporada, que está sendo usado em sua totalidade somente pelo tricampeão e líder do campeonato.

O holandês cometeu um erro em sua última tentativa, na curva 1, e não conseguiu melhorar seu tempo no final. Esse é um dos fatores mais complicados do Hungaroring para conseguir uma volta rápida: os pilotos têm que preparar os pneus de uma maneira diferente. Eles têm que estar abaixo da temperatura ideal na primeira curva, caso contrário há o risco de superaquecimento no último setor. E esse é um equilíbrio difícil de conseguir, ainda mais com a mudança nas condições de pista entre sexta e sábado.

As condições de pista mudaram neste sábado, um dia ainda com calor, mas muito mais nublado. Com isso, a temperatura da pista caiu bastante, passando de quase 60ºC na sexta-feira para 37ºC durante esta terceira sessão de treinos livres.

Isso é bom para a Mercedes, que vinha sofrendo com as altas temperaturas e andou relativamente mais perto dos líderes, mas ainda sem repetir o ótimo desempenho especialmente do GP da Grã-Bretanha, quando fazia frio e a pista tinha mais trechos de alta velocidade. Lewis Hamilton, inclusive, rodou na curva 9 e perdeu um jogo de pneus macios.

Então Hamilton não figurou entre os primeiros, enquanto seu companheiro George Russell foi o quarto colocado, com Carlos Sainz em quinto. A Ferrari teve um desempenho mais forte na sexta e costuma ser um carro que se adapta melhor às altas temperaturas. Charles Leclerc, que perdeu muito tempo na sexta-feira depois de rodar, não tendo feito nem a simulação de classificação, nem de corrida, foi apenas o 11º.

As RB andaram forte neste treino livre, com Ricciardo em sexto e Tsunoda em nono. E Alex Albon conseguiu colocar a Williams em sétimo.