Norris fica com a pole em treino marcado por batidas em Interlagos

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, ficou em primeiro lugar neste domingo (3) no treino classificatório para a corrida do Grande Prêmio de São Paulo de F1, no autódromo de Interlagos.

A competição foi marcada pela chuva intensa que atingiu a capital paulista. Com pista molhada, houve cinco bandeiras vermelhas devido a colisões. Os pilotos estão bem, mas precisaram ter os carros retirados para reparos antes da corrida.

Previsto inicialmente para começar às 15h do sábado (2), o treino teve sucessivos atrasos por conta da chuva até que a direção de prova optou por remarcá-lo para as 7h30 deste domingo, dia da corrida, que teve seu horário antecipado de 15h (de Brasília) para as 12h30.

Na sequência do grid de classificação ficaram, respectivamente, George Russel, da Mercedes; Yuki Tsunoda, da Red Bull, e Esteban Ocon, da Alpine.

Já Lewis Hamilton, da Mercedes, e Franco Colapinto, da Williams, foram eliminados no Q1 e vão largar na 15ª e 18ª posição.

O líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, foi eliminado no Q2 e vai largar na 17ª colocação na corrida.

Houve cinco bandeiras vermelhas por colisões. A primeira foi quando Colapinto bateu na curva do Sol no Q1. Já no Q2, o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, rodou na pista e bateu na altura da curva S de Senna, e o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, bateu na reta final.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, rodou na curva do Mergulho e bateu no final do Q3. O tailandês Alexander Albon, da Willians, também bateu forte no Q3.

Resultado e grid de largada do GP de São Paulo

1. Lando Norris (McLaren)

2. George Russell (Mercedes)

3. Yuki Tsunoda (RB)

4. Esteban Ocon (Alpine)

5. Liam Lawson (RB)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Alexander Albon (Williams)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Valtteri Bottas (Sauber) – Q2

12. Sergio Pérez (RBR) – Q2

13. Carlos Sainz (Ferrari) – Q2

14. Pierre Gasly (Alpine) – Q2

15. Lewis Hamilton (Mercedes) – Q1

16. Oliver Bearman (Haas) – Q1

17. Max Verstappen (RBR) – Q2* – eliminado em 12º, perde cinco posições devido à troca de motor.

18. Franco Colapinto (Williams) – Q1

19. Nico Hulkenberg (Haas) – Q1

20. Guanyu Zhou (Sauber) – Q1