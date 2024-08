Norris faz a pole position em classificação com surpresas no GP da Holanda

Lando Norris conquistou a pole position diante dos torcedores de Max Verstappen e vai largar na ponta no GP da Holanda, que começa às 10h da manhã, pelo horário de Brasília. O holandês da Red Bull vai largar em segundo, se recuperando no final de uma classificação que vinha se desenhando complicada para a Red Bull. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, sai em terceiro.

Para a corrida, fica o desafio para Lando Norris acabar com uma máxima incômoda: nas cinco vezes em que ele largou na frente na F1 até aqui, contando corridas e sprints, ele nunca terminou a primeira volta na liderança.

Depois dos ventos fortes da sexta-feira e da chuva do último treino livre no sábado pela manhã em Zandvoort, as condições da pista estavam bem diferentes para a classificação. E isso pode ajudar a explicar algumas surpresas, como a eliminação de Carlos Sainz e de Lewis Hamilton ainda na segunda parte da definição do grid, além de Max Verstappen passando para o Q3 apenas com a oitava colocação, e Perez sofrendo no Q1.

Outro destaque foi Alex Albon, que colocou a Williams na oitava colocação.

COMO FOI A CLASSIFICAÇÃO PARA O GP DA HOLANDA

Q1: Sargeant nem consegue ir para a pista após batida

Antes mesmo da classificação começar, o trabalho era intenso na garagem da Williams, com os mecânicos tentando aprontar o carro de Logan Sargeant depois de uma batida forte do norte-americano no terceiro treino livre.

A batida veio no pior momento possível para a Williams, que estreia seu primeiro grande pacote de mudanças neste fim de semana. Tanto Sargeant, quanto o companheiro Alex Albon estavam com as novas peças, e o bom desempenho do tailandês mostrou uma evolução. Mas o carro de Sargeant acabou não ficando pronto e ele deve conseguir largar com uma permissão da Federação Internacional de Automobilismo por ter feito tempos significativos na sexta-feira.

Além de Sargeant, ficaram pelo caminho logo de cara as duas Sauber, de Bottas e Zhou, a Alpine de Esteban Ocon e a RB de Daniel Ricciardo. “Não sei o que está acontecendo, mas tem algo errado. O carro é um desastre desde o começo desta sessão”, disse Ocon, que ficou a dois décimos do companheiro Pierre Gasly.

Q2: Sainz e Hamilton fora da definição do top 10

A pista de Zandvoort é curta, e isso faz com que os tempos estejam sempre muito próximos, com mais chances de surpresas. É só não fazer uma volta limpa e você corre o risco de ficar de fora, como descobriram Carlos Sainz e Lewis Hamilton.

A eliminação do inglês foi a mais surpreendente porque a Mercedes andou bem por todo o final de semana, enquanto a Ferrari já vinha tendo mais dificuldade.

Mas eles não foram os únicos. A própria Red Bull já não vinha parecendo tão equilibrada desde o Q1, quando Perez, precisou de um segundo jogo de pneus para passar ao Q2. E Max Verstappen também não conseguiu fazer uma grande volta no Q2, passando sem muita margem.

Yuki Tsunoda e as duas Haas, que têm atualizações neste fim de semana, ficaram na segunda parte da classificação juntamente com Sainz, 11º, e Hamilton, 12º.

Q3: Os dois primeiros no campeonato vão dividir a primeira fila

As McLaren pareciam bastante fortes por toda a classificação, usando seu maior pacote de atualizações desde o GP de Miami, em maio. “Parece mais fácil do que realmente está por conta das condições”, disse Norris após marcar a pole position por 0s356, uma diferença bastante considerável para uma pista como Zandvoort.

Tanto, que Verstappen estava contente com a segunda colocação, visivelmente brigando bem mais com o carro do que Norris. “A mudança na direção do vento faz com que seja difícil você estabelecer uma referência de uma volta para a outra”, explicou o líder do campeonato.

A segunda fila ficou com Piastri e Sergio Perez, que conseguiu se recuperar bem ao longo da sessão. E George Russell, que liderou a sexta-feira, ficou apenas em quarto, seguido por Sergio Pérez, Charles Leclerc e Fernando Alonso. Alex Albon foi o ‘melhor do resto’ com a atualizada Williams.