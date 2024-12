Norman Reedus na CCXP 2024

A Comic Con Experience 2024 (CCXP) já está em pleno vapor no São Paulo Expo, trazendo uma avalanche de atrações e artistas renomados até domingo (8). Entre os destaques deste ano está a presença de Norman Reedus, ator conhecido por seu papel em “The Walking Dead”. Aos 55 anos, Reedus desembarcou no Brasil e foi calorosamente recebido por uma multidão de fãs na porta de seu hotel em São Paulo. Mostrando-se simpático, o ator atendeu aos pedidos de fotos e autógrafos, gerando grande entusiasmo entre os presentes.

Reedus participará do painel sobre o aguardado filme “Bailarina”, derivado da famosa franquia “John Wick”. Este painel promete ser um dos momentos mais aguardados do evento, reunindo não apenas Reedus, mas também a atriz Ana de Armas, o ator Ian McShane e o diretor Len Wiseman. Essa reunião de talentos certamente despertará a curiosidade dos fãs da saga, interessados em saber mais sobre os detalhes do novo filme.

A CCXP 2024 se consolida como um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, atraindo fãs e curiosos para São Paulo. Com uma programação recheada de surpresas e lançamentos, o evento é uma oportunidade única para os apaixonados por cinema, séries, quadrinhos e games interagirem com seus ídolos e descobrirem as novidades do mercado.

Concluindo, a presença de Norman Reedus e outros grandes nomes na CCXP 2024 destaca a importância do evento no cenário internacional. Para os fãs que já estavam ansiosos pela edição deste ano, as atividades programadas prometem superar expectativas e consolidar ainda mais o prestígio da Comic Con Experience como um ponto de encontro essencial para a cultura geek.