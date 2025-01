Nolita Roastery promove a “Batalha do Café”: disputa interativa para os amantes da bebida 

O Nolita Roastery e o Nolita Oven & Bar, do Grupo BestFork, realizam no dia 4 de fevereiro a Batalha do Café, um evento que promete transformar o universo do café em uma experiência sensorial única. O evento ocorrerá no Nolita Roastery, espaço inovador e referência na torrefação de cafés especiais, que conta com uma estrutura exclusiva, incluindo torrefação própria, tubulação aparente que leva o café diretamente às moendas e a única estufa indoor de café do Brasil.

A competição será marcada pela apresentação de diferentes tipos de café, blends e torras, com os baristas dos dois espaços competindo entre si. O público presente terá a oportunidade de degustar e votar nos cafés de acordo com seu gosto pessoal, avaliando aspectos como corpo, cremosidade, sabor, amargor, doçura, acidez e o conjunto final da bebida.

Com o objetivo de tornar a experiência acessível e envolvente para todos, independentemente do nível de conhecimento sobre café, a Batalha do Café promete ser um evento de troca de saberes e uma imersão no mundo do café de alta qualidade. Ao final da disputa, o barista com a maior pontuação receberá como prêmio 1kg de café Nolita. Para participar, os clientes podem se inscrever para degustar e julgar os cafés apresentados. Cada jurado será presenteado com um pacote de Café Nolita 250g.

Além da competição, o evento será uma oportunidade para os participantes se aprofundarem na cultura do café, descobrindo novos sabores, técnicas de preparação e aprimorando seus conhecimentos sobre essa bebida icônica.

Sobre o Nolita Roastery:

Gabriel Mendes

Nolita Roastery, um parque de diversão gastronômico, com 3500m² e capacidade para atender 1.000 pessoas simultaneamente. Inspirado em uma das maiores roasteries do mundo, localizada em Milão, a casa possui uma estrutura única, com torrefação com capacidade para abastecer todos os restaurantes do grupo e sistemas de tubulação aparente que levam o café diretamente às moendas, e uma estufa indoor de café – a única no Brasil.

Serviço:

Batalha do Café

Data: 04/02

Nolita Roastery – New York City Center

Informações & Inscrições

(21) 99512.5044

@nolitanyroastery