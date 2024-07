Noites de Jazz em Botafogo

Grandes nomes da música reunidos em noites inesquecíveis para celebrar um gênero especial e fundamental: o Jazz. “Soul Jazz Bands”, novo projeto idealizado pela produtora Luciana Moisakis, estreia no Musicorum, mais novo clube de Jazz do Rio de Janeiro, em Botafogo. A primeira temporada do festival vai de 20 de julho até 28 de setembro, sempre aos sábados, às 21h.

No dia 20, Marcos Ariel e Elcio Cáfaro iniciam a viagem musical pelo melhor do Jazz e todas as suas vertentes. A programação na casa dos sócios Joaquim Dias e Marcelo Donola Mendes contará também com shows inéditos de Guilherme Dias Gomes, Victor Biglione, Rodrigo de Jesus, Ney Conceição, Márcio Hallack, Osmar Milito, entre outros.

Agenda:

20/07: Marcos Ariel e Elcio Cáfaro

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-marcos-ariel-e-elcio-cafaro__2545082

27/07: Guilherme Dias Gomes Trio

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-guilherme-dias-gomes-trio__2545550

03/08: Victor Biglione Trio

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-victor-biglione__2545587

10/08: Rodrigo de Jesus Trio

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-rodrigo-de-jesus-trio__2547089

17/08: Ney Conceição Trio

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-ney-conceicao-trio/2547109

31/08: Osmar Milito Trio

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-osmar-milito-augusto-mattoso-e-marcio-bahia__2545699

28/09: Márcio Hallack Trio

Mais informações e ingressos: https://www.sympla.com.br/musicorum-apresenta-soul-jazz-night-com-marcio-hallack-trio__2547069

Serviço:

Endereço: Rua Farani, 18, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ

Dias e horário: sábados, de 20 de julho a 28 de setembro, sempre às 21h

Ingressos: R$ 50, vendas pelo site https://www.sympla.com.br/

Idealização e produção: Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Rede social: https://www.instagram.com/musicorumbar/