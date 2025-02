Noite de samba termina em violência em bar da Barra Funda, São Paulo

Uma noite que prometia ser de celebração e samba na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, transformou-se em um episódio de violência. Tatiana Melo, gerente comercial, estava acompanhada do marido e de amigos em um bar local quando foi brutalmente agredida com uma garrafa na cabeça após decidir mudar a posição de uma mesa.

De acordo com testemunhos, a ação de Tatiana não foi bem recebida por um funcionário do estabelecimento, que iniciou uma altercação. Registros feitos por outros frequentadores documentaram o tumulto, mostrando o agressor sendo contido por pessoas presentes no local. Tatiana sofreu lesões visíveis no rosto e no braço e atualmente se encontra em processo de recuperação.

A vítima relatou que o autor da agressão seria filho da proprietária do bar e que estava sob efeito de álcool no momento do incidente. O caso foi formalmente registrado como lesão corporal na Delegacia de Santa Cecília e está sob investigação pela Polícia Civil.

O Boteco Dona Tati, famoso ponto de encontro para os amantes do samba na cidade, se pronunciou nas redes sociais. Em sua declaração, o estabelecimento mencionou a ocorrência de uma briga generalizada e expressou surpresa diante da denúncia de agressão, afirmando estar colaborando ativamente com as investigações em andamento.