Noite de gala contra River tem gosto especial para Deyverson

A noite de gala de Deyverson na vitória do Atlético-MG sobre o River Plate, na última terça-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, teve um gosto ainda mais especial para o atacante.

RIVER É ‘RIVAL’ DE DEYVERSON

Deyverson não esconde o sonho de jogar pelo Boca Juniors. O atacante do Atlético-MG citou motivos que o fizeram criar carinho pelo Boca Juniors. Maradona e outros ídolos do clube argentino estão entre eles.

“Se um dia o telefone toca e me dizem: ‘Deyverson, vem jogar no Boca’, eu gostaria. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato [em 2023], mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. Eu realmente quero. A verdade é que tenho muito carinho pela La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mim, seria um sonho jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos. Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com toda a torcida cantando. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar a Libertadores”, disse Deyverson, ao jornal “Olé”, da Argentina, em 2023.

A oportunidade não veio até o momento. Deyverson passou por Palmeiras, Cuiabá, Alavés (ESP), Getafe (ESP), Levante (ESP), Colônia (ALE) e Belenenses (POR) antes de chegar ao Atlético-MG e nunca jogou pelo Boca Juniors.

DEYVERSON DESTRÓI O RIVER PLATE

Deyverson voltou a ser herói do Atlético-MG na Libertadores. O atacante, que fez os gols da classificação contra o Fluminense, nas quartas de final, teve uma noite de gala na Arena MRV diante do River Plate.

O camisa 9 marcou os dois primeiros gols do Atlético-MG na vitória por 3 a 0. No primeiro, recebeu dentro da área, driblou o goleiro Armani e só empurrou para as redes. No segundo, apareceu pelo lado esquerdo e finalizou cruzado. A bola beijou a trave esquerda e entrou.

O show ficou completo com uma assistência. Logo após fazer o segundo, Deyverson serviu Paulinho, que finalizou, viu a bola desviar na defesa adversária e entrar.

Deyverson ainda proporcionou outras cenas típicas dele durante o jogo. O atacante provocou os argentinos, cavou faltas e fez brincadeiras que tiraram os rivais do sério.

Com a vitória, o Atlético-MG pode perder por até dois gols de diferença na volta para se classificar à final. Caso o River vença por três tentos, a decisão irá para os pênaltis. Triunfo por quatro gols ou mais de diferença dará a classificação aos argentinos.

“Este clube tão grande como o Atlético-MG, com uma torcida tão linda… Estou muito feliz. Temos a partida agora contra o River Plate em sua casa, com sua torcida, que é linda também. Nós temos que ter humildade e manter os pés no chão porque não há nada ganho”, disse Deyverson, à ESPN.