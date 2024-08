Noite de clássicos em Barretos

Na próxima quinta-feira, 22 de agosto, o público da Festa do Peão de Barretos terá um encontro com a verdadeira história da música sertaneja. Isso porque Matogrosso & Mathias estão confirmados para um show inesquecível na Arena.

Matogrosso estreou em Barretos em 1977, época em que o festival era realizado na área central da cidade e o que separava o público dos artistas era apenas uma cerca de arame.

Agora, o palco mais desejado do sertanejo receberá a turnê Zona Rural, grandiosa, um tributo ao gênero e seus protagonistas, que reúne grandes clássicos e as autorais, faixas que se tornaram imortais nas vozes inconfundíveis de ambos.

“Reverenciar o passado, os grandes mestres, a música sertaneja raiz, a base fundamental para tudo o que existe hoje, é o meu dever. E, claro, cumpro a minha missão com honra”, diz o cantor Matogrosso.

A nova tour reúne as faixas mais pedidas dos discos Zona Rural 1 e 2, além dos hinos “Foi Pensando em Você”, “De Igual pra Igual”, “Boate Azul’, “24 Horas de Amor”, “Tentei Te Esquecer”, Pedaço de Minha Vida”, “Idas e Voltas”, “Na Hora do Adeus”, “Cabelo Loiro” e “Pedaço de Minha Vida”.

Recentes canções de Matogrosso & Mathias também foram atribuídas à turnê, como “Mariposa” e “Conversando com o Abajur” – esta que dá nome ao EP moderno e ousado, gravado em 2018 – que rendeu à dupla mais uma Certificação de Ouro dentre tantas já conquistadas.

“E Aí”, que se transformou em hit e que apresenta o duo inédito com Gusttavo Lima, também. “Nosso show traz as modas inesquecíveis, nossas e de tantos ídolos da música, mas também as novas canções que gravamos, unindo públicos diferentes e celebrando o que de fato importa: a cultura sertaneja”, fala Mathias.

Em Zona Rural, a voz e o talento inigualáveis de Matogrosso somam à afinação primorosa de Mathias, sobrinho e afilhado do cantor, de quem sempre foi fã declarado. Maturidade e experiência se fundem à jovialidade gerando a renovação em uma mistura perfeita e inesquecível nos palcos de todo o Brasil.