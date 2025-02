Em SP, noite começa com sensação de tempo abafado

Noite de segunda-feira (24) começa com céu nublado, sensação de tempo abafado, temperaturas altas e sem chuvas na cidade. Conforme as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros marcam 27°C em média. A mínima pode chegar aos 20°C na madrugada. A umidade relativa do ar oscila em torno de 66% com tendência a elevação.

No meio desta tarde, houve chuva isolada e rápida no extremo da Zona Sul. As próximas horas seguem sem previsão de chuvas na cidade. O banco de dados meteorológicos do CGE mostra que fevereiro acumulou até o momento 190,6mm de chuva, o que equivale a 87,5% dos 217,8mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

As simulações mais recentes dos modelos de previsão do tempo indicam a continuidade das chuvas típicas de verão no final das tardes, porém sem uma região preferencial para o início das precipitações.

A terça-feira (25) também deve apresentar o mesmo cenário, ou seja, madrugada com termômetros na casa dos 21°C e céu com poucas nuvens. O sol brilha forte desde o amanhecer, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 31°C, com os percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 44%. As precipitações típicas de verão ocorrem entre o meio e o fim da tarde de forma pontual e rápida.

As condições meteorológicas não mudam na quarta-feira (26), que mais uma vez deve apresentar uma madrugada com temperatura média de 21°C, sol entre poucas nuvens desde o amanhecer e máxima de 31°C nas horas mais quentes do dia. Os menores índices de umidade do ar seguem na casa dos 45%. As pancadas de chuva de forma pontual ocorrem entre o meio e o fim da tarde, por conta da combinação do calor e da infiltração da brisa marítima, mas com baixo volume.