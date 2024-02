NOEDIR lança clipe inusitado que une baião, lambada e muita ironia

Multi-instrumentista, palhaço, ator, comediante, mímico, escritor e criador de conteúdo. NOEDIR é um dos novos nomes da música brasileira para se ficar de olho neste início de 2024. Sucesso no TikTok – com mais de três milhões de visualizações em seus vídeos – ele lança o novo single e clipe dançante “Tua Lábia”, que traz brasilidades como o baião e a lambada entre as influências. Já o clipe, gravado parte em Leme, cidade do interior paulista e parte em São Paulo, expõe as facetas do artista que é tímido e também espalhafatoso.

A canção abre uma série de lançamentos que acontecem nos próximos meses e que antecedem o álbum que contará com 12 faixas. “Tua Lábia” é a busca de NOEDIR em colocar na tela todas as suas facetas artísticas.

“Sou um falador sentimental ambulante. E por isso preciso de tantas formas para me expressar. Houve uma necessidade intensa de mostrar o meu lado instrumentista, de cômico, dançante e maluco. A verdade é que eu queria transmitir no clipe essa reconexão comigo mesmo depois que um amor não dá certo. Então me expus a situações inusitadas para me tirar da zona de conforto dentro do clipe – e na vida real: pulei de bungee jump no bairro do Sumaré, em São Paulo (SP); Corrí quilômetros atrás de um carro com uma câmera no porta malas em Leme (SP); cantei para uma ursinha de pelúcia na frente da capela da PUC-SP, enquanto acontecia uma missa. Tentei ser o mais simbólico e subjetivo possível com o que eu queria demonstrar sobre meus sentimentos e vivências.”, desabafa.

Como cantor e produtor musical, NOEDIR é capaz de costurar diversas referências da música brasileira em “Tua Lábia”, coletando em ícones como Roupa Nova e Paralamas do Sucesso arranjos bem trabalhados e metais de ritmo frenético. Entre as influências também estão nomes como Rubel, Gilsons, Liniker, Marina Sena e Luisa Sobral. Além dos clássicos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Jorge Ben Jor e Djavan. Estas musicalidade são apresentadas na nova música de forma simples, porém direta:

“Neste trabalho quis unir a música brasileira, a percussão, naipes de metais, baterias sutilmente eletrônicas, com meu violão folk de aço, minha guitarra (até porque me considero mais guitarrista do que qualquer outra coisa), synths, bom humor e muita honestidade com minhas emoções. No fim a letra bem humorada que está chamando meu interlocutor de sonso é um retrato do que o clipe e a música escondem de maneira explícita: no fim o sonso sou eu. E isso é uma delícia!”, conta NOEDIR.

Conheça NOEDIR

De família de músicos amadores, NOEDIR começou a tocar bateria com cinco anos e, aos seis já tocava violão. Aos 11 anos de idade começou a compor sobre suas recém-descobertas desilusões amorosas e, dois anos depois, começou a pesquisar sobre como poderia gravar suas próprias músicas. E assim seguiu aprendendo a gravar, arranjar e tocar guitarra, piano, ukelele e banjo, enquanto programava metais e orquestras no teclado. O chamado da arte também o levou para o teatro, a palhaçaria e a mímica, mas a música estava sempre por lá.

Em 2020, durante a pandemia, produziu e lançou os singles “Isadora”, “Eu Tentei Te Olhar/Je Dois Te Voir” e “Caça-Brisa” nas plataformas digitais e assim teve a sua primeira experiência como músico profissional. Ainda durante este período participou do festival Migra, em Leme (SP). Durante os últimos quatro anos, se estabeleceu como músico, produtor musical e arranjador, trabalhando com artistas como Mariana Estol, Fernanda Bessa e Marina Moreno. Ao decidir se aventurar pelo Instagram e TikTok, seu primeiro vídeo rendeu mais de um milhão de visualizações na plataforma de vídeos. E, no último ano, foi uma das atrações do Festival Spirogyra, em São Paulo (SP), onde reside atualmente.

“Enquanto tudo isso acontecia me propus parar de pesquisar as músicas que eu queria fazer e realmente começar a fazê-las. Nesta leva surgiu ‘Tua Lábia’ que é a exata expressão de tudo o que eu queria fazer: abandonar a introspecção típica de artistas da MPB (que eu me reconheço) e abraçar o dançante, o colorido e unir o eletrônico com o orgânico, decodificar o que é ser um brasileiro contemporâneo falando sobre amor de uma maneira alto astral e bem humorada. Eu não queria ser o NOEDIR tímido que eu sei que sou. Queria ser o NOEDIR doido, extravagante, sarcástico, emocionado e espoleta que eu sei que também posso ser”, finaliza NOEDIR.

Ficha técnica

O single “Tua Lábia”, de NOEDIR, conta com composição, arranjos, voz, guitarra, bateria, violão, baixo, synths e percussão pelo próprio artista. A mixagem e masterização é de Bernardo Martins, enquanto a preparação vocal foi de Mariana Estol que também contribuiu nos vocais ao lado de Luli Buratini e Fernanda Bessa. A capa do single traz o design de Icaro Chagas, enquanto a fotografia é de Jack Bones. O trabalho também conta com Walter Feitosa (head de publicidade e marketing).

O clipe conta com roteiro e direção de Jack Bones e NOEDIR, com produção executiva de Fernanda Bessa. A direção de arte é de Mariana Estol, enquanto a direção de fotografia é realizada por Jack Bones. Participaram também Rafael Ribeiro (making of), Maria Julia Bonvechio (costureira) e NOEDIR (edição). Atuam como figurantes: Fernanda Bessa, Mariana Estol, Rafael Ribeiro, Renata Ferrara, Renata Pantoja, Noedir Ferrara e Tiago Ferrara. Agradecimentos à Barbara Pimentel, Rony Hernandes, Aline Flores e Vini Piran.