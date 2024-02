No volta às aulas, intervenção educacional de trânsito é realizada em escola de Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realizou nesta segunda-feira (5) a recepção dos alunos na EM Florido Roncon, em dia de volta às aulas. Com entrega de materiais informativos e a participação dos personagens Agentão e Cone, a equipe de educação de trânsito fez a primeira ação voltada ao tema neste ano.

Ribeirão Pires se destaca no quesito educação de trânsito nas escolas. Com atividades realizadas durante todo o ano, a Prefeitura promove para alunos das escolas municipais cursos como “Brincando de Trânsito” e também atividades no CIMOB -Circuito Itinerante de Mobilidade.

Ainda nesta semana, a equipe estará nas escolas municipais Hebert José de Souza, Yoshihiko Narita, Eng. Carlos Rohm II. As ações são realizadas na saída dos estudantes no período da manhã e na entrada do período da tarde.