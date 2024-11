No verão, casos de dengue podem crescer no Brasil

A perspectiva de um aumento nos casos de dengue durante o próximo verão no Brasil é motivo de grande preocupação, conforme destaca Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI). Desde a década de 1980, a dengue tem se mostrado uma adversária formidável, e os avanços no combate à doença foram limitados. Chebabo enfatiza a importância da ampliação do uso das vacinas como estratégia crucial para proteger um número maior de indivíduos.

O cenário climático previsto, com um verão quente e chuvoso, já começa a dar sinais durante a primavera, o que intensifica os temores em relação ao controle da doença. A expansão da vacinação é vista como um passo essencial para reduzir os impactos sociais e econômicos associados à dengue, que incluem não apenas mortes, mas também absenteísmo e hospitalizações. A experiência daqueles que contraem a doença é frequentemente descrita como traumática, reforçando a urgência de medidas preventivas eficazes.

Durante uma coletiva de imprensa para apresentar um estudo inédito sobre o impacto da desinformação e Fake News na percepção pública sobre a dengue, realizado pela Ipsos em colaboração com a biofarmacêutica Takeda e a SBI, foi revelado que 2 mil pessoas foram entrevistadas para avaliar suas percepções sobre a doença e a vacinação. Os dados destacam que uma das formas mais eficazes de combate à dengue é por meio da imunização, e há expectativas de que o Ministério da Saúde, em parceria com a Takeda, amplie a oferta de vacinas.

Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), reforçou a necessidade de capacitar profissionais de saúde para lidar com o ceticismo vacinal. Diversas iniciativas têm sido implementadas para combater essa hesitação, incluindo colaborações com o Instituto Questão de Ciência e campanhas educativas utilizando personagens populares.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe uma abordagem conhecida como as “5 letras C” para enfrentar essa hesitação: confiança na vacina, percepção do risco (complacência), acesso conveniente às vacinas, comunicação eficaz pela imprensa e consideração do contexto específico das populações.

O estudo revelou que 88% dos entrevistados consideram a vacina contra a dengue uma medida preventiva eficaz. No entanto, 41% afirmaram ter recebido informações falsas sobre vacinas através das redes sociais. Além disso, quase 30% admitiram ter reconsiderado ou adiado sua decisão de se vacinar devido a preocupações geradas por essas informações enganosas.

Apesar dos desafios impostos pela desinformação, os resultados mostram que 91% dos entrevistados acompanham as campanhas de vacinação e 95% verificam a veracidade das informações antes de tomarem decisões sobre vacinas. No entanto, o impacto emocional das informações nas redes sociais varia: enquanto 77% relatam sentimentos positivos como confiança e otimismo, 23% experimentam emoções negativas como ansiedade e medo.

A televisão continua sendo a principal fonte de informação sobre vacinas (59%), seguida pelas redes sociais (49%) e postos de saúde (47%). As Fake News mais comuns sobre dengue incluem mitos acerca da eficácia das vacinas e métodos errôneos de contágio.

Cerca de 10% dos participantes do estudo expressaram ceticismo em relação às vacinas em geral, sendo este grupo majoritariamente composto por indivíduos acima dos 55 anos e pertencentes às classes C, D e E. Embora muitos tenham tido contato direto ou indireto com a doença, ainda há uma parcela significativa que subestima sua gravidade.

Alberto Chebabo ressalta que é crucial desvincular as discussões sobre vacinação do discurso político para evitar impactos negativos observados durante a pandemia de COVID-19. Ele enfatiza que doenças como a dengue afetam todas as pessoas indiscriminadamente.

Por fim, Vivian Lee, diretora médica da Takeda, destacou o pioneirismo do Brasil ao integrar a vacina contra a dengue no programa nacional de imunização. Este movimento marca um avanço significativo na luta contra esta enfermidade tropical. A campanha “Sem Sombra de Dengue. Depende de você” será intensificada no Dia Nacional de Combate à Dengue com projeções em várias cidades brasileiras para conscientizar ainda mais a população sobre essa importante questão de saúde pública.