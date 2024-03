No Velocitta, Stock Car se prepara para chuva e mais uma etapa imprevisível

Três semanas depois do início da temporada 2024, a Stock Car Pro Series volta a acelerar no próximo sábado e domingo (23 e 24/03). O palco da etapa é o Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, que vai receber também a rodada de abertura do BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA. Com a meteorologia apontando possibilidade de chuva para os dias de corrida, a perspectiva é de uma etapa imprevisível e de grandes emoções, marcas registradas da principal categoria do automobilismo nacional.

Na abertura do campeonato, marcada pela estreia do novo formato da competição, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna começou a mostrar a cara da Stock Car em 2024, com vitórias de Felipe Baptista (Crown Racing) na prova principal e de Rafael Suzuki (TMG Racing) na corrida sprint. Destaque também para o atual campeão, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), que saiu de Goiânia já na liderança da tabela de pontos.

Com 3.493 metros de extensão, 14 curvas e percorrida em sentido anti-horário, a pista do Velocitta desafia pilotos e equipes por conta das características do traçado, exigente para pneus e freios e bastante técnico, de média-baixa velocidade. Destaque para a Curva da Caipirinha, trecho em S iniciado em descida e finalizado em subida.

O Autódromo Velocitta já recebeu 24 corridas da Stock Car, em história iniciada recentemente, em 2017. Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport) são os maiores vencedores em Mogi Guaçu, com três triunfos cada. Na última vez que a Stock Car correu no interior paulista, em outubro do ano passado, a pole ficou com Felipe Fraga (Blau Motorsport) — após incrível empate com Daniel Serra (Eurofarma RC), que saiu com a vitória na Corrida 1, enquanto Ricardo Maurício levou o primeiro lugar na prova complementar, fechando um domingo perfeito para a equipe chefiada por Rosinei Campos, o ‘Meinha’.

Serra, aliás, vai alcançar uma marca emblemática na Stock Car em Mogi Guaçu. Tricampeão e finalista nos últimos sete campeonatos, Daniel completará 300 corridas na categoria neste domingo, entrando para o mesmo ‘clube’ que Cacá Bueno (358 largadas), Thiago Camilo (345), Ingo Hoffmann (332), Allam Khodair (322) e Ricardo Maurício (319).

Corridas sábado e domingo — O novo regulamento da Stock Car em vigor a partir de 2024 torna o fim de semana como um todo ainda mais atrativo e faz da sessão classificatória um ponto crucial para o bom desempenho do piloto na etapa.

O sábado ficou ainda mais importante por concentrar a classificação, que define o grid de largada das duas provas do fim de semana. A regra do grid invertido em relação aos 12 primeiros colocados da tomada de tempos determina a ordem inicial para a corrida Sprint, que acontece no período da tarde de sábado, tem 30 minutos de duração e rende 55 pontos ao vencedor. A ‘cereja do bolo’ fica para domingo, com a disputa da corrida principal do fim de semana. Com 50 minutos e grid determinado pela ordem obtida no classificatório, dessa vez sem inversão, a prova distribui 80 pontos ao primeiro colocado.

Casagrande lidera o campeonato com 111 pontos, enquanto Julio Campos (Pole Motorsport) vem em segundo, com 105. Pole e vencedor da corrida principal da etapa, Felipe Baptista (Crown Racing) é o terceiro, com 94, enquanto Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) aparece em quarto, com 91, e Bruno Baptista é o quinto, com 87. Graças à pontuação registrada por Casagrande e Foresti, a A.Mattheis Vogel lidera o campeonato de equipes, com 202 tentos registrados.

Águas de março — A previsão do tempo para o fim de semana no Velocitta indica grande chance de chuva para sábado e domingo, o que tende a embaralhar ainda mais a ordem de forças no traçado paulista. Segundo dados do site ‘Climatempo’ nesta segunda-feira, há 90% de possibilidade de chuva para a tarde de sábado, percentual que cai para 67% no domingo. A temperatura ambiente pode chegar a uma máxima de 27ºC durante a etapa.

As atividades da Stock Car em Mogi Guaçu começam na sexta-feira, quando serão realizados os treinos livres. O sábado tem na programação a sessão classificatória, a partir de 10h, a visitação aos boxes, às 13h50, e a corrida sprint, com largada marcada para 15h30. O domingo completa a programação no Autódromo Velocitta com a visitação aos boxes, às 10h30, e a largada da prova principal, prevista para 12h30.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Programação do fim de semana no Velocitta

Quinta-feira, 21 de março

12h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 1

13h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 1

14h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 2

15h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 2

16h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 3

16h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino de Largada 3

Sexta-feira, 22 de março

08h00 – Stock Car Pro Series – Treino de Rookie

09h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown

09h45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

11h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

15h00 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

Sábado, 23 de março

10h00 – Stock Car Pro Series – Classificação

11h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h50 – Visitação aos Boxes

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

17h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

Domingo, 24 de março

09h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h30 – Visitação aos Boxes

12h30 – Stock Car Pro Series – Corrida Principal (50 minutos + 1 volta)

Stock Car no Velocitta

Autódromo Velocitta, Mogi Guaçu (SP)

Extensão atual da pista: 3.493 metros

Curvas: 14

Sentido: anti-horário

Corridas realizadas pela Stock Car no Velocitta: 24

Primeira corrida: 6 de agosto de 2017

Primeiro pole: Átila Abreu (Chevrolet Cruze)

Primeiro vencedor: Felipe Fraga (Chevrolet Cruze)

Última corrida: 29 de outubro de 2023

Último pole: Felipe Fraga (Chevrolet Cruze)

Últimos vencedores: Daniel Serra e Ricardo Maurício (Chevrolet Cruze)

Maiores vencedores da Stock Car no Velocitta: Thiago Camilo e Ricardo Zonta: 3 vitórias

Todos os vencedores da Stock Car no Velocitta:

Thiago Camilo e Ricardo Zonta: 3

Felipe Fraga, Átila Abreu, Rubens Barrichello, Matías Rossi e Ricardo Maurício: 2

Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Felipe Lapenna e Daniel Serra: 1

Recordistas de poles da Stock Car no Velocitta

Ricardo Zonta: 3

Thiago Camilo: 2

Átila Abreu, Marcos Gomes, Julio Campos, Rubens Barrichello, Guilherme Salas, Bruno Baptista e Felipe Fraga: 1

Recordistas de pódios da Stock Car no Velocitta

Gabriel Casagrande e Daniel Serra: 8

Ricardo Zonta e Rubens Barrichello: 7

Thiago Camilo: 5

Felipe Fraga e Ricardo Maurício: 4

Cacá Bueno, Diego Nunes, Bruno Baptista e Matías Rossi: 3

Átila Abreu, César Ramos, Allam Khodair e Felipe Lapenna: 2

Vitor Genz, Julio Campos, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Gaetano Di Mauro, Sergio Jimenez, Gianluca Petecof, Felipe Baptista e Felipe Massa: 1

Recorde da pista:

Recorde em classificação

Thiago Camilo (Chevrolet Cruze), 4 de maio de 2019, 1min27s926, 140.763 km/h

Recorde em corrida

Ricardo Zonta (Chevrolet Cruze), 6 de agosto de 2017, 1min29s572, 138.177 km/h

Os maiores vencedores no Velocitta

Thiago Camilo

Idade: 39 anos (20/09/1984)

Vitórias no Velocitta: 3 (2019, 2019 e 2021)

Largadas na Stock Car: 345

Vitórias: 39

Poles: 28

Pódios: 83

Voltas mais rápidas: 37

Vice-campeão em 2009, 2013, 2017 e 2019

Equipe atual: Ipiranga Racing

Carro: Toyota Corolla

Número: 21

Ricardo Zonta

Idade: 23/03/1976 (47 anos, completa 48 no sábado da etapa do Velocitta)

Vitórias no Velocitta: 3 (2021, 2022 e 2023)

Largadas na Stock Car: 280

Vitórias: 11

Poles: 7

Pódios: 37

Voltas mais rápidas: 17

Vice-campeão em 2020

Equipe atual: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: 10

Stock Car Pro Series, temporada 2024, calendário:

Etapa / Data / Local

2ª – 24/03 – Velocitta (SP)

3ª – 21/04 – Interlagos (SP)

4ª – 19/05 – Cascavel (PR)

5ª – 30/06 – Velocitta (SP)

6ª – 28/07 – Goiânia (GO)

7ª – 18/08 – Belo Horizonte (MG) *

8ª – 08/09 – Santa Cruz do Sul (RS) *

9ª – 06/10 – Argentina

10ª – 27/10 – Velopark (RS)/Uruguai

11ª – 24/11 – Brasília (DF)

12ª – 15/12 – Interlagos (SP)