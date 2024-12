No último Torneio Internacional da temporada, brasileiras buscam vaga na chave principal

O Kosmos Clube de Mogi das Cruzes recebeu, nesta segunda-feira (9/12), as 10 primeiras partidas do qualifying do Ano III São Paulo Tennis Classic, ITF W15, o último torneio internacional da temporada no Brasil. A competição distribui US$ 15 mil em premiação, oferece 15 pontos no ranking mundial para a campeã e segue até domingo, com entrada gratuita.

As oito vagas na chave principal, distribuídas pelo qualifying, serão definidas após a rodada da manhã desta terça-feira, que contará com dez tenistas brasileiras e seis estrangeiras.

Uma das participantes é Larissa Douek, paulista de 16 anos, que venceu Mia Popovic, dos Estados Unidos, por dois sets a um (6/3 3/6 10/4). Larissa busca alcançar a chave principal de um torneio adulto pela primeira vez. “Hoje joguei bem e, quando a energia baixou, consegui me recuperar. Amanhã, espero fazer mais um bom jogo e conseguir passar o qualifying, o que seria muito bom para fechar bem essa temporada”, disse a tenista.

Para conquistar a vaga na chave principal, Larissa precisa vencer a chilena Martina Tebes. Além dela, o Brasil conta com Sthefany Lima, Victoria Oliveira, Gabriella Cho, Marjorie Souza, Luana Paiva, Giovanna Squeid, Nicole Giannini, Giovana Barbosa e Luiza Esteves.

Na chave principal, Sofia Mendonça enfrentará Pilar Lespiau, da Argentina, nesta terça-feira, não antes das 12h30. “Estou muito feliz por terminar o ano jogando no Brasil e em Mogi. As expectativas são boas e espero sair com a vitória. Sempre que há torneio no Brasil, temos que aproveitar, principalmente o apoio da torcida”, destacou Sofia.

Outros destaques brasileiros incluem Ana Candioto, que enfrentará Helena Bueno na rodada inicial, e Luiza Fullana, que estreia na quarta-feira, assim como Sofia Perovani e Lais Shibata, atleta de Mogi das Cruzes.

O Ano III São Paulo Tennis Classic – 2024 é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo e conta com o copatrocínio de Shibata Supermercados, Stella Artois Pure Gold, Azul Linhas Aéreas, Alupar, Taesa, Instituto Rodobens e INNI Bola e Roupa Oficial. O evento é chancelado pela ITF World Tennis Tour – W15 e pela Federação Paulista de Tênis.