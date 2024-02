No Top 10 do Spotify Brasil, Henry Freitas tem shows esgotados no Carnaval

Ele é o novo fenômeno do Brasil. Henry Freitas é o artista em ascensão que tem conquistado o público com o hit “Tem Café” e, desde o ano passado, vem alcançando diversas marcas expressivas em sua carreira.

Para alegria dos fãs, o forrozeiro conquista a 9° colocação do Top 50 Brasil, além de figurar na 54° posição entre os artistas do Brasil na plataforma.

O cantor já coleciona números de destaque no Spotify, tendo alcançado o top 1 Viral Brasil, a 13ª posição no ranking Viral Global, e 82° posição no top 200 Brasil em 2023, e os números alcançados neste Carnaval consolidam ainda mais seu sucesso nacional.

Embalado pelo hit, que já conta com 25 milhões de streams no Spotify e 7 milhões no Youtube e pelo carinho dos fãs, o artista cumpre uma intensa agenda de apresentações em fevereiro, com 30 shows espalhados pelo país, e neste período de Carnaval, Henry chega a se apresentar três vezes no mesmo dia, com ingressos esgotados e sucesso de público.