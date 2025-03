No The Noite, Ronald abre o jogo sobre sua trajetória como DJ

O The Noite desta segunda-feira (17) recebe um convidado que brilha nos palcos e nos negócios. DJ, produtor musical e responsável pela Rede Ronaldo, Ronald carrega no nome a herança de um dos maiores craques do futebol mundial, mas trilha seu próprio caminho na música.

“Graças a Deus, o meu trabalho me permite isso: gravar sets em diferentes lugares do mundo. Estou conhecendo novas culturas, novas pessoas e novos visuais”, afirma Ronald, que recentemente lançou a música Acordando Leve com Claudia Leitte e Gaab.

Durante o bate-papo com Danilo Gentili, Ronald mostra como funciona um sampler – equipamento que armazena e reproduz amostras de sons – e revela que começou na música para “fugir” do esporte.

“Depois de mais velho, entendi o tamanho da pessoa que o meu pai representa, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, super entendo a galera querer que eu dê continuidade ao legado que ele deixou para trás, mas, com certeza, a música acabou servindo como uma válvula de escape para mim. Meu interesse nunca foi jogar futebol, muito pelo contrário. Sempre quis sair da sombra dele e tentar fazer o meu nome em algo diferente, e a música acabou sendo esse meu meio de comunicação e de expressão”, explica.

Ronald ainda conta que o pai acompanha sua carreira. “Ele gosta de levar o crédito pelo fato de eu ter me tornado DJ. Não é segredo para ninguém que ele gostava de umas festas e, sempre nelas, fossem em casa ou não, precisava de alguém cuidando da música. Essa responsabilidade sobrava para mim, então eu ficava escolhendo, observando o bom gosto dele e dos amigos e fazendo esse networking. Ele sempre brinca: ‘Você sabe que é DJ porque eu sempre fui festeiro e baladeiro, e você cresceu vendo isso.’”

Além de DJ, Ronald ocupa um cargo de gestão na Rede Ronaldo, canal de entretenimento multiplataforma focado no digital. “A empresa nasceu de um desejo que o meu pai tinha de se reaproximar da base de fãs dele”, finaliza o convidado, fã de animes.

