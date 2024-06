No sul de São Paulo: Caio Apache Vip – empresa Viação Estevam Transporte

A empresa Viação Estevam Transporte e Turismo Ltda está ampliando sua frota com mais 11 ônibus da marca Caio, do modelo Apache Vip, urbano mais vendido do Brasil. Os veículos serão usados no transporte coletivo dos municípios paulistas de Pilar do Sul, Itapetininga e Porangaba. Todos os ônibus foram encarroçados sobre chassis da Volkswagen, com tecnologia Euro 6, adotada no país para a redução de emissão de poluentes. Eles são equipados com elevadores, assentos para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. Foram adquiridas cinco unidades com 11,28 metros comprimento, chassi 15-210 – OD e capacidade para 73 pessoas, quatro com carrocerias com chassis 17-230 OD, com 12,74 metros de comprimento e lotação total para 84 pessoas e dois na versão escolar, com chassis 15-210 OD, com 11,31 metros de comprimento e lotação total para 70 pessoas.