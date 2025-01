No RJ, seis ladrões disfarçados de funcionários da Light são presos por furto de cabos

No início da madrugada desta quarta-feira (8), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante seis indivíduos que se apresentavam como funcionários da Light, ao serem surpreendidos enquanto furtavam cabos subterrâneos na região central da cidade. A ação foi parte da Operação Torniquete, uma iniciativa destinada a combater a crescente onda de roubos em todo o estado.

A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) vinha monitorando as atividades da quadrilha há vários meses, o que possibilitou a elaboração de um cerco policial estratégico. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi capturado logo após sair de um bueiro carregando os cabos que haviam sido subtraídos minutos antes.

De acordo com informações da DDSD, os criminosos demonstravam uma audácia notável: utilizavam uniformes falsificados da Light e veículos disfarçados com logotipos da empresa, além de apresentarem ordens de serviço fraudulentas para evitar qualquer suspeita.

Nos automóveis apreendidos pela polícia, foram encontrados grandes quantidades de fios de cobre, material que é de uso exclusivo da concessionária. Em um desdobramento das investigações, constatou-se que um dos presos era um policial militar, que atuava como segurança para o grupo durante a execução dos crimes. Essa colaboração foi crucial para conferir uma falsa aparência de legitimidade às ações criminosas.

Adicionalmente, foi revelado que um dos membros da quadrilha já respondia em liberdade por práticas semelhantes. Segundo informações divulgadas pela Light, os cabos subtraídos eram vitais para o funcionamento de locais estratégicos na cidade, como o Tribunal de Justiça e diversas instituições hospitalares.

Os seis indivíduos detidos, incluindo o policial militar, foram indiciados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. As investigações continuam com o intuito de localizar potenciais compradores do material furtado e identificar outros participantes dessa organização criminosa.