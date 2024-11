No Rio de Janeiro, Lula se reúne com o presidente da Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, no fim da tarde deste domingo, 17 de novembro, no Rio de Janeiro.

O presidente brasileiro convidou o presidente Erdogan para uma visita de Estado ao Brasil e manifestou desejo de visitar novamente a Turquia para ampliar as relações entre os dois países.

Erdogan sugeriu a criação de um alto conselho para aprofundar a relação entre os dois países. O presidente turco propôs, ainda, parcerias nas áreas de aviação civil e defesa e também nos setores de construção e energia, inclusive no Novo PAC.